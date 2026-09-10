Будет ли Novus ограничивать продажу продуктов из-за атак РФ: что говорят в сети

Атаки России на складскую и логистическую инфраструктуру нанесли сети Novus ущерб на миллиарды гривен и заставили компанию перестроить систему снабжения. Однако в сети пока не видят предпосылок для системного дефицита продуктов и не планируют ограничивать их продажу.

Об этом Dilo сообщила руководительница отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью сети Novus Кристина Ивченко.

Ущерб Novus от атак РФ достиг миллиардов гривен

Атаки РФ на складскую и логистическую инфраструктуру нанесли Novus прямого материального ущерба и существенно повлияли на операционную модель компании. Остановка работы основной логистической инфраструктуры означала необходимость фактически перестроить систему снабжения, отметила Ивченко.

Ущерб состоит из нескольких частей: это непосредственно поврежденная инфраструктура, товарные запасы, а также дополнительные затраты, связанные с переходом на новую логистическую модель.

"Окончательная оценка убытков продолжается, поэтому называть конкретную сумму преждевременно. Речь идет о миллиардах гривен", - сказала руководитель отдела внешних коммуникаций.

Есть ли дефицит продуктов в магазинах

На сегодняшний день не наблюдается предпосылок для системного дефицита продуктов питания в сети.

"Все магазины Novus продолжают работать, товары поступают в магазины, а система поставки адаптирована к новым условиям", - заявила Ивченко.

Относительно отдельных позиций ситуация может изменяться в зависимости от конкретного поставщика, региона или логистического маршрута. В таких случаях Novus может точечно изменять матрицу, искать альтернативного поставщика или другой канал доставки. Но это не означает системного сокращения ассортимента или дефицита отдельных групп товаров, – пояснила Ивченко.

"По состоянию на сегодняшний день Novus не планирует вводить ограничения на продажу продуктов. Для этого пока нет предпосылок. Мы ежедневно контролируем ситуацию со снабжением и при необходимости оперативно адаптируем логистику", - сказала руководитель отдела внешних коммуникаций.

Если ситуация на рынке будет меняться, Novus будет реагировать в соответствии с реальной потребностью.

Покупать продукты в больших количествах впрок пока нет нужды, подчеркнула Ивченко.

"Мы понимаем обеспокоенность покупателей после атак на логистическую инфраструктуру, однако ситуация с наличием основных продуктов контролируемая. То, что в отдельных регионах люди начали скупать крупы или другие товары, может быть именно реакцией на ожидание дефицита. Но массовые объемные закупки, напротив, могут создавать краткосрочный ажиотаж там, где объектив там, где объектив не стоит".

Novus изменил логистическую модель из-за атак РФ

После атак Novus перешел к распределенной модели логистики: работает через альтернативные хабы, оптимизирует маршруты, задействует дополнительные складские мощности и активно развивает прямые поставки от производителей и локальных поставщиков.

"Такая модель позволяет обеспечивать бесперебойную работу всей сети, но в то же время сложнее и дороже в операционном управлении. Выросли расходы на логистику, хранение, транспортировку и организацию дополнительных звеньев поставки", - рассказала Ивченко.

Какие супермаркеты ввели ограничения на отдельные группы продуктов

В сети гипермаркетов Ашан действуют ограничения на покупку отдельных групп продуктов. В одном чеке можно приобрести до 6 штук или 6 кг весового товара, а яиц – до 6 десятков. Для больших объемов сеть предлагает обращаться по отдельному каналу для оптовой закупки.

В конце августа сеть супермаркетов АТБ ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров – не более 6 единиц в одни руки.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП. Россия уничтожает производственные мощности, склады и логистические объекты, однако пока угрозы дефицита продовольствия нет.