Панические закупки продуктов – иллюзия контроля. Психолог о социальном поведении после массированных обстрелов.

Что происходит с психикой человека при массированных обстрелах? Почему одни люди паникуют, другие замирают, а третьи пытаются действовать? Почему после очередной атаки появляются очереди в аптеках и магазинах, а люди массово повторяют поведение друг друга? И действительно ли украинцы уже привыкли к войне? Об этом Dilo говорит с психологом Вадимом Васютинским – заведующим лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Украины.

Что происходит с психикой человека в первые минуты массированного обстрела? Почему одни люди паникуют, а другие, напротив, становятся очень собранными?

– Это довольно типичное разделение. Есть известная формула: "беги, замри, действуй". Когда что-то происходит, одни люди убегают, другие замирают, а третьи пытаются что-то делать, помогать.

В начале обстрела, когда мы еще не можем повлиять на ситуацию, преобладают первые две реакции. Одни люди дрожат от испуга, не знают, куда спрятаться, куда деваться. Другие, напротив, будто спокойны, но фактически находятся в состоянии беспомощности – они просто не знают, что делать.

Это очень эмоциональные, глубинные реакции. Отчасти они являются нашим врожденным стилем эмоционального реагирования, но в значительной степени формируются в раннем детстве. Например, если мать очень тревожная, постоянно волнуется через ребенка, бросается к ней при каждом звуке или плаче, это может формировать у ребенка повышенную тревожность.

Поэтому мы внутренне очень неодинаковы. Есть люди, которым тяжело сдерживать свои эмоции, а есть те, кто делает это гораздо легче.

Во время обстрелов часто возникает ажиотаж: люди массово идут за лекарствами, продуктами, водой, создаются очереди. Как это объяснить? Это рациональная реакция или проявление коллективной тревоги?

– Здесь сочетаются разные вещи. Это и эмоциональная, и рациональная и коллективная, социальная реакция. Мы очень не любим ситуаций неопределенности. Это одна из сильнейших наших мотиваций – пытаться ее избежать. Когда ситуация вокруг непонятна, человек пытается сориентироваться: куда лучше идти, где безопаснее, что сделать сейчас, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем.

Экономическое поведение в такой ситуации – один из способов снизить неопределенность.

Человек не может отвлечь ракету или сбить дрон. Но она может сделать что-то в своем пространстве: обеспечить себя и свою семью лекарствами, продуктами, водой.

Поэтому здесь возникает своеобразная иллюзия контроля: "Я больше управляю своей жизнью, чем это на самом деле". Обычно слово "иллюзия" звучит отрицательно. Но в этом случае она может успокаиваться. Если такая иллюзия помогает человеку справиться с тревогой, он может быть полезен.

В то же время нельзя сказать, что такое поведение совсем нерационально. Если действительно существует риск перебоев со снабжением, вполне логично иметь определенный запас необходимых вещей.

Но почему люди часто повторяют поведение других людей? К примеру, видят, что все скупают лекарства, и тоже идут в аптеку, даже если лично не планировали этого делать.

– Здесь работает так называемое правило социального доказательства: если большинство людей что-то делает, мы склонны считать, что это правильно и что нам тоже следует так поступать.

Представим: сосед несет домой продукты и лекарства, а я ничего не купил. Тогда моя тревога может усилиться: "Почему все это делают, а я нет? Возможно, я чего-то не понимаю?" Поэтому человек начинает копировать поведение других, и это не удивительно, потому что мы гораздо более социальные существа, чем сами о себе думаем, и очень сильно психически привязаны к социуму. Наше поведение, характер, мысли, ценности в значительной степени зависят от того, как нас формировало окружение и как оно ведет себя сегодня.

Украинцы уже долгое время живут под угрозой обстрелов. Люди шутят, что просыпаются от взрывов, закрывают окно – и снова ложатся спать. Мы стали психологически более устойчивыми или просто устали?

– Здесь нужно учитывать, что условия в разных регионах очень разные. Поведение, которое нормально для Киева, может быть совсем неправильным, например, в прифронтовой зоне, и поэтому нельзя говорить об одной универсальной реакции.

Можно сказать, что мы действительно приняли условия, в которых мы находимся, адаптировались к ним. Ибо, если, несмотря на опасность, человек не уезжает из города, то он в определенной степени привык. Но это вообще не значит, что все хорошо и нам не над чем работать.

Если тревоги и обстрелы становятся настолько частыми, что у человека практически нет возможности нормально жить, это уже совсем другая ситуация. Когда постоянно нужно бегать в укрытие, выходить из него, а через полчаса снова возвращаться, нормальное функционирование человека, семьи и сообщества становится очень сложным, особенно если такая ситуация долго длится.

Это поэтому люди перестают реагировать на воздушные тревоги? И, по сути, происходит смещение границ безопасности.

– На самом деле здесь возникает своеобразный конфликт между безопасностью и повседневной жизнью: если на каждую тревогу бежать в укрытие, а тревоги становятся практически непрерывными, нормально жить становится просто невозможно.

Поэтому возникают два варианта: либо человек принципиально меняет свою жизнь – например, выезжает из опасного места, либо постепенно перестает реагировать на угрозу так, как реагировала ранее.

С точки зрения безопасности такое поведение может оказаться неправильным. Но с точки зрения повседневного жизненного опыта она становится понятной: "Почему я каждый раз должен куда-то бежать, если со мной до сих пор ничего не произошло? Мне нужно как-то жить и функционировать нормально".

Может ли человек так привыкнуть к звуку взрывов, что перестанет их бояться?

– Ко многим звукам человек действительно может привыкнуть. Но по поводу взрывов я бы не сказал, что можно привыкнуть настолько, чтобы совсем их не замечать. Можно начать воспринимать их более спокойно, перестать каждый раз вздрагивать или инстинктивно втягивать голову в плечи. Но полностью привыкнуть к такому явлению, по-видимому, невозможно.

И здесь важно помнить: продолжительное пребывание в опасности может травмировать человека. Люди по-разному переживают постоянный стресс: кто исходит из этого менее травмированным, кто больше.

Если человек годами находится в условиях постоянной опасности, что происходит с его психикой?

– Длительная война очень истощает эмоционально и психически. Когда принципиально мало что меняется, опасность не прекращается, это состояние становится изнуряющим.

У каждого человека есть определенный запас крепости. И я не уверен, что он настолько велик, чтобы общество могло находиться в таком состоянии многие годы без серьезных последствий. Несколько месяцев – наверное, а вот несколько лет – я не знаю.

Какие здоровые психологические механизмы помогают испытывать такие периоды?

– Я бы говорил прежде всего не о конкретном механизме, а об эмоциональной саморегуляции – способности человека успокоить самого себя. Но, думаю, это удается не такому большому количеству людей.

Большинству людей помогает общение с другими. Это, пожалуй, один из самых распространенных способов и в то же время он очень действенный. Можно вместе прятаться, успокаивать друг друга, поговорить по телефону, поплакаться, пожаловаться, получить поддержку.

Еще один важный способ – символическая защита со стороны авторитетов, в частности, власти. Люди слушают, что сказал президент, мэр, другие авторитетные люди и ориентируются на эту информацию. Поэтому очень важно, чтобы власть давала людям полную информацию о ситуации – насколько это возможно без раскрытия военных тайн.

Если официальная информация оказывается ложной или люди чувствуют, что от них что-то скрывают, они перестают доверять официальным источникам. Вместе с тем теряют важный способ психологической опоры.

Украинцы много шутят о войне, обстрелах, тревогах. Может ли юмор быть методом психологической защиты?

– Да, юмор может быть способом защитного поведения. Но он уместен не в любой ситуации. Если человек напрямую находится под угрозой, когда вокруг взрывы, пожар, разрушение, юмор вряд ли поможет. А вот когда опасность не является непосредственной, юмор может работать.

Также люди могут петь песни в укрытиях. На первый взгляд это совершенно бессмысленное поведение, но действительно коллективное эмоциональное объединение может успокаивать. Когда люди вместе поют, возникает ощущение знакомой, более безопасной ситуации: "Мы все вместе, мы не сами".

Как постоянное потребление новостей влияет на психику? Следует ли во время обстрелов постоянно следить за Telegram и другими каналами?

– Здесь есть две крайние позиции, и обе неправильны.

Первая – полностью закрыть уши и ничего не знать. Это опасно, потому что мы игнорируем реальную угрозу и можем вести себя недостаточно осторожно.

Вторая – постоянно сидеть в Telegram, у телевизора или телефона, непрерывно следить, где что произошло. Это тоже неправильно, потому что таким образом человек сам себя постоянно эмоционально травмирует.

Поэтому нужно искать оптимальный вариант. Я бы советовал людям, не работающим непосредственно с информацией, выбрать один-два, максимум три надежных источника информации и ориентироваться преимущественно на них. Также можно выбрать одного, максимум двух блоггеров, чьи взгляды, интонация и ценности вам близки.

Если источников становится слишком много, они дают разную информацию, противоречат друг другу. Человеку может казаться, что он таким образом лучше контролирует ситуацию, но на самом деле это часто лишь распыляет внимание, истощает и усугубляет неопределенность.

Если вы замечаете, что новости уже настолько вас тревожат, что у вас нет сил их воспринимать, это может быть признаком того, что вы допускаете к себе слишком много информации.

Можно даже иметь рядом человека, которому вы доверяете и который следит за новостями больше вас, а затем пересказывает самое важное.

То есть главная проблема, объединяющая все эти реакции – это неопределенность?

– В значительной степени да. Человек не любит неопределенности. Когда мы не знаем, что произойдет дальше, мы пытаемся сделать хоть что-нибудь, что позволит нам почувствовать контроль. Одни идут в аптеку за лекарством, другие следят за новостями. Кто-то звонит по телефону близким, кто-то слушает официальные сообщения. А кто-то шутит или поет.

Эти реакции могут быть очень разными, но за ними часто стоит одна потребность – уменьшить тревогу и вернуть себе хотя бы частичное чувство контроля за собственной жизнью. И, пожалуй, это одна из ключевых вещей, которую следует понимать, когда мы говорим о поведении людей во время войны.