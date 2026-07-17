"Ментальное здоровье стало вопросом устойчивости бизнеса", — Дмитрий Судак, Тева в Украине

Война изменила не только безопасность, экономическую и социальную реальность Украины. Она существенно повлияла и на психическое здоровье украинцев. Исследования показывают, что почти у половины украинцев сегодня есть симптомы тревожности, депрессии или эмоционального истощения, а Всемирная организация здравоохранения оценивает потери мировой экономики из-за депрессии и тревожных расстройств почти в $1 трлн ежегодно. Это означает, что практически в каждой команде есть люди, живущие в условиях хронического стресса. Так что ментальное здоровье перестало быть только личным делом человека. Оно оказывает непосредственное влияние на производительность команд, качество управленческих решений и взаимодействие, а следовательно и на эффективность и устойчивость бизнеса. О том, почему этот вопрос сегодня должен быть в фокусе руководителей, говорим с операционным директором Тева в Украине Дмитрием Судаком

Мы часто говорим о стрессе как о чем-то привычном. Но что такое хронический стресс с медицинской точки зрения и почему он столь опасен?

- Стресс сам по себе – это нормальная физиологическая реакция организма. В сложной ситуации или при угрозе он даже помогает: мы быстрее реагируем, лучше концентрируемся, можем мобилизовать силы для решения проблемы. Проблема возникает тогда, когда это состояние длится не часы или дни, а месяцы или даже годы. В таком случае организм просто не успевает восстанавливаться, и это влияет не только на эмоциональное состояние, но и на работу мозга и всего организма.

Одним из первых страдает сон. Человек сложнее засыпает, сон становится поверхностным, он чаще просыпается ночью и чувствует постоянную усталость. А недосыпание еще больше ухудшает концентрацию внимания, память, обучаемость, принимать решения и контролировать эмоции. Человек быстрее истощается, становится менее устойчивым к новым вызовам и чаще допускает ошибки. Кроме того, длительный стресс связан с повышенным риском развития тревожных расстройств, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, ослаблением иммунной системы и другими проблемами со здоровьем.

Мы живем в условиях полномасштабной войны уже пятый год. Как это изменило общую картину ментального здоровья в стране?

- По данным ВОЗ, 46% украинцев сообщают о проблемах с ментальным здоровьем, а 41% - о психических расстройствах или связанных с ними симптомах. Эти цифры отчетливо показывают масштаб влияния войны на психологическое состояние населения. Постоянная опасность, воздушные тревоги, потери, вынужденное переселение, длительная неопределенность — все это создает нагрузку, с которой человек не должен жить годами.

При этом есть еще одна особенность продолжительного стресса: мы постепенно к нему привыкаем. Плохой сон, постоянная усталость, трудности с концентрацией начинают восприниматься как новая норма. Именно поэтому сегодня важно говорить о раннем распознавании проблемы. Ведь чем дольше человек живет в таком состоянии без поддержки, тем больше риск, что это скажется и на его здоровье, и на качестве жизни, на способности работать, учиться, строить отношения.

Для бизнеса это означает, что мы не можем оценивать состояние команды только по тому, выполняются ли сегодня задачи. Вопрос в том, какой ценой и сможет ли команда сохранять эффективность завтра.

Сегодня многие живут по принципу: "Я работаю, так что со мной все в порядке". Насколько это ложное представление?

– Это один из самых опасных мифов. Всемирная организация здравоохранения оценивает, что депрессия и тревожные нарушения ежегодно приводят к потере почти 12 млрд рабочих дней в мире. Но речь идет не только о больничных. В современных исследованиях существует отдельный термин – презентеизм. То есть человек физически присутствует на работе, но хронический стресс, тревожность, депрессия или другие проблемы со здоровьем существенно снижают его производительность. И именно презентеизм может стоить работодателям даже больше, чем отсутствие работника по болезни.

Человек продолжает работать, но медленнее выполняет задачи, ему сложнее сконцентрироваться, анализировать информацию, принимать решения и переключаться между задачами. Возрастает количество ошибок, сложнее находить новые креативные идеи. Снижается ясность мышления: человеку труднее глубоко анализировать информацию, видеть взаимосвязи и стратегически мыслить. Ухудшается взаимодействие с коллегами: у кого это проявляется повышенной раздражительностью и конфликтностью, а кто, наоборот, становится более замкнутым, избегает коммуникации и постепенно теряет вовлеченность в работу.

Именно поэтому сегодня руководителям уже недостаточно оценивать состояние команды только по тому, вышел ли человек на работу и выполнил ли поставленную задачу. Важно понимать, какой ценой достигается этот результат. Если человек месяцами работает в режиме постоянного истощения, это рано или поздно отразится и на его здоровье, и на эффективности команды.

При этом часто считают, что чем выше требования к людям, тем лучший результат покажет команда. Работает ли такая логика сегодня?

- Безусловно, бизнес существует для того, чтобы добиваться результатов. Именно благодаря успешному бизнесу создаются рабочие места, платятся налоги, развивается экономика. Поэтому никто не говорит об отказе от KPI, высоких стандартов или качественной работе. Но сегодня все очевиднее: результат зависит не только от поставленных целей, но и от того, должен ли человек ресурс их достигать. Если человек длительное время живет в условиях хронического стресса, дополнительное давление не приводит к лучшему результату. Напротив, он может еще больше усугублять концентрацию, снижать производительность, увеличивать количество ошибок и ускорять истощение. Поэтому сегодня руководителям важно видеть обе стороны.

С одной стороны, результат, которого должна достичь команда. С другой стороны, реальное состояние людей, которые этот результат обеспечивают. Если причина ухудшения показателей не в недостаточной мотивации, а в том, что люди работают на грани своих возможностей, усиление контроля или более жесткие дедлайны только усугубят проблему. Например, если человек провел ночь без сна из-за обстрелов, а утром должен принимать сложные решения или презентовать важный проект, ожидать от него той же концентрации, скорости мышления и внимательности было бы наивно. Это не о желании работать или о уровне ответственности человека. Это о том, что даже самые мотивированные люди имеют физиологические пределы своих возможностей.

Именно поэтому сегодня эффективное управление — это не выбор между результатом и заботой о людях. Это об эмпатии как управленческой компетенции. Она означает способность понять, что стоит за изменением поведения или результатами человека, вовремя заметить перегрузку и принять решение, которое поможет сохранить и команду и результат. Когда руководитель видит не только цифры, но и людей помогает правильно расставить приоритеты и создает условия, в которых команда может восстанавливаться, выиграют все — и работник, и бизнес.

Как руководителю понять, что команда или отдельный человек уже работает на грани ресурса? На какие сигналы следует обращать внимание?

– Важно не пытаться ставить диагнозы. Руководитель не должен быть психологом или врачом, но должен быть внимательным к изменениям в поведении людей. Чаще всего первые сигналы видны в поведении. Например, работник, обычно активный и включенный, вдруг становится отстраненным, меньше говорит на встречах, избегает инициативы. Или, наоборот, человек становится резче, быстрее раздражается, конфликтует из-за ранее не вызывавших такой реакции вещей.

Еще один важный сигнал – нетипичные ошибки. Если человек, ранее работавший внимательно, начинает чаще что-то забывать, пропускать детали, медленнее принимать решение или постоянно откладывать задачи, это не всегда вопрос дисциплины. Часто это может являться признаком истощения. Исследования о сне и продуктивности показывают, что недостаток сна ухудшает внимание, скорость реакции, способность четко мыслить и повышает риск ошибок. Поэтому после бессонной ночи из-за обстрелов люди могут реагировать по-разному: кто сразу почувствует, что не может работать в полную силу, а кто, наоборот, первые часы будет держаться на адреналине. Но это не значит, что ресурс не тратится. Усталость может догнать позже, через день, два или после нескольких ночей подряд.

Именно поэтому требуется индивидуальный подход. Но индивидуальный подход – это не о привилегиях для одних и несправедливости для других. Это о здравом управленческом смысле. У кого есть маленькие дети, у кого родственники в опасном регионе, кто живет в городе с частыми обстрелами, а кто лучше восстанавливается после стресса. Условия разные, и реакции людей тоже разные. Задача руководителя не создавать исключения, а установить понятные правила: что для нас приоритет, где мы можем быть гибкими, как перераспределяем нагрузку, когда человеку нужна пауза, а когда помощь специалиста. Когда вокруг так много неопределенности, работа должна быть для человека опорой, а не еще одним источником стресса. Мы не можем повлиять на обстоятельства войны, но можем создать хотя бы на работе среду, в которой есть понятные правила, взаимное доверие, поддержка и чувство стабильности.

Мне кажется, нам нужно честно пересмотреть отношение к переработкам. Мы долго романтизировали людей, работающих по ночам, в выходные и в отпусках. Но работа вместо сна, постоянное истощение не делают команды сильнее. Они делают их более уязвимыми.

Выходит, сегодня бизнесу важно менять саму культуру работы?

– Я убежден, что да. Забота о психическом здоровье начинается не с больших бюджетов и сложных программ. Оно начинается с культуры взаимоуважения и открытого диалога. Человек должен понимать, что может честно сказать: "Мне сейчас сложно", не боясь, что его воспримут как слабое или недостаточно профессиональное. А руководитель должен быть готов услышать и поддержать. Именно поэтому сегодня так важно учить руководителей замечать признаки истощения, говорить о ментальном здоровье открыто и привлекать специалистов. Ведь до сих пор многие люди откладывают обращение за помощью только из-за страха осуждения или непонимания, что с ними происходит.

В то же время, это всегда взаимная ответственность. Компания должна создать безопасную среду, где о таких вещах можно говорить открыто и предоставить инструменты. Но и сам человек должен внимательно относиться к своему состоянию, не игнорировать тревожные сигналы организма и не ждать, пока истощение станет критическим. Я также уверен, что сегодня это уже часть социальной ответственности бизнеса. Компании должны формировать культуру заботы о ментальном здоровье: повышать осведомленность людей, открыто говорить по этой теме, разрушать стигму вокруг обращения за психологической помощью и помогать людям лучше понимать свое состояние. Ведь это инвестиция не только в благополучие команды, но и в более здоровое, более устойчивое общество в будущем.

В конце концов, культура ментального здоровья — это создание условий, в которых люди могут оставаться эффективными долго. И я убежден, что именно такая культура станет одним из главных конкурентных преимуществ компаний в ближайшие годы.