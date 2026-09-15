Совет шагнул к европейским стандартам питьевой воды: что предусмотрено

Верховная Рада приняла закон №13578, приближающий украинские правила в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения к требованиям Европейского Союза.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба парламента.

Рада приняла закон о воде

За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Документ предусматривает введение оценки рисков качества воды на всех этапах ее поставки - от источника до потребителя. Это должно усилить контроль за безопасностью питьевой воды и приблизить украинские стандарты к европейским.

Кроме того, закон определяет правила присоединения объектов к системам централизованного водоснабжения и водоотвода. Также он создает законодательную основу для формирования экономически обоснованных тарифов в этой сфере.

Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта должна способствовать усовершенствованию нормативно-правовой базы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, а также урегулированию взаимоотношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг.

Проект акта касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин, местного и регионального развития, а также социально-трудовой сферы.

Ожидается, что реализация акта повлияет на интересы сторон, вовлеченных в сферу питьевого водоснабжения и водоотведения. Подробная оценка такого влияния приведена в приложениях к документу.

Ранее сообщалось, о подготовке Кабмином новой модели водопользования юга страны, включающей предстоящее восстановление Каховской ГЭС и сети новых водопроводов. По плану правительства реформа будет развернута сразу после деоккупации захваченных территорий и будет базироваться на максимальной автоматизации и европейских стандартах энергоэффективности.