Перемирие не заработало: Силы обороны поразили Сызранский НПЗ и завод дронов в России

В ночь на 15 сентября 2026 г. Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и предприятию по выпуску беспилотников в Ростовской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg и сводку Генерального штаба ВСУ.

Президент Украины подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, предприятия по производству дронов в Таганроге, площадки подготовки и запуска БПЛА в Орловской области, а также целей в Черном море. Глава государства подчеркнул, что Россия не прекращает удары по украинской энергетике, логистике и критической инфраструктуре, поэтому получает ощутимые ответы.

Детали поражения и подтверждения Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешное поражение входящего в структуру "Роснефти" АО "Сызранский НПЗ". На территории завода зафиксировали попадание с последующим пожаром: поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк. Мощность предприятия составляет около 8,9 млн. тонн нефти в год (около 170 тыс. баррелей в сутки), оно выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо для обеспечения армии РФ. Пожар на объекте также зафиксировал спутниковые снимки системы NASA FIRMS.

Кроме того, военные подтвердили попадание и пожар на заводе "Атлант Аэро" в Таганроге, производящем ударно-разведочные дроны "Молния" и компоненты для БпЛА "Орион". Дополнительно Генштаб сообщил, что по уточненным данным в результате удара 13 сентября на заводе "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае уничтожены три и повреждены восемь резервуаров.

Влияние на рынок горючего и реакция США

Удары по российской нефтепереработке сократили объемы переработки сырья в РФ до минимума за более чем 20 лет, что заставило Кремль временно ограничить экспорт бензина и дизтоплива. До начала атак Россия обеспечивала около 10% мирового экспорта дизеля, а сокращение ее поставок спровоцировало рост цен в США выше 6 долларов за галлон.

Накануне Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Киев и Москва договорились прекратить взаимные удары по энергетике. Однако Владимир Зеленский опроверг наличие финального соглашения, отметив, что есть лишь настойчивое предложение США по взаимному прекращению таких атак.

Напомним, ранее Трамп заявил о договоренности Украины и РФ не бить по энергетике. Президент США утверждал о достижении согласия между сторонами, тогда как Владимир Зеленский отметил готовность Киева к такому шагу исключительно при условии, что международные партнеры смогут гарантировать реальное соблюдение договоренностей со стороны России.