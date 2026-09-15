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Почти 100 медучреждений Украины получат солнечные системы с аккумуляторами при поддержке ЮНИСЕФ

солнечные батареи
Медучреждения в 14 регионах Украины получат солнечные системы / Freepik

В 98 заведениях здравоохранения и социальной сферы в 14 областях Украины устанавливают солнечные системы с аккумуляторами и инверторами. Они должны обеспечить резервное питание при перебоях с электроснабжением. На это ЮНИСЕФ направляет $13,4 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Какие регионы получат оборудование

Солнечные системы устанавливаются в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Оборудование состоит из солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов. Оно будет обеспечивать резервное питание критически важных отделений и оборудования, в том числе реанимации, операционные, родовые, лаборатории, а также помещения для хранения вакцин и лекарств.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи при разных сценариях. Наша система здравоохранения должна быть готова к работе в условиях враждебных атак, отключений электроэнергии, перебоев с теплом, водоснабжением или логистикой", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным ЮНИСЕФ, благодаря этому 2,5 млн человек, в том числе 400 тыс. детей, смогут в дальнейшем получать медицинские и иммунизационные услуги при перебоях с электроснабжением.

"Наша поддержка направлена на то, чтобы медицинские учреждения могли функционировать без перебоев. Для семей с детьми это вопрос доступа к помощи, когда он нуждается больше всего", — отметила исполняющая обязанности главы ЮНИСЕФ в Украине Шамиса Абдулла.

По данным Минздрава, отдельно для медучреждений уже доставлено более 2,5 тыс. тонн твердого топлива. При необходимости его снабжение продолжат.

Всего в рамках зимней программы 2026-2027 годов ЮНИСЕФ инвестирует $103,5 млн в поддержку более 3 млн человек в 120 общинах восьми прифронтовых областей. Программа финансируется ЕС, Норвегией, США, Японией и Германией через BMZ и KfW.

Напомним, уже более 100 учреждений здравоохранения в 23 регионах Украины уже производят электроэнергию благодаря солнечным электростанциям, установленным в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность СЭС превышает 9 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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