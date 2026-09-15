Половина крупнейших российских НПЗ сократили объемы производства дизеля после атак дронов

Три из шести крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, где производят дизельное топливо, в сентябре существенно сократили производство или полностью остановили его из-за повреждений, полученных в результате атак украинских дронов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных участников топливного рынка.

По данным агентства, на шесть заводов - Омский, Кирисский ("Кинеф"), Волгоградский, Пермский, НОРСИ ("Нижегороднефтеоргсинтез") и "Танеко" (НПЗ в Нижнекамске) - приходится около половины производства дизельного топлива в России.

По словам собеседников агентства, Кинеф полностью остановлен, а Волгоградский НПЗ и НОРСИ работают примерно на четверть своей проектной мощности. Производство дизельного топлива на этих предприятиях в несколько раз ниже обычного уровня.

В августе Россия третий раз продолжила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

До начала беспрецедентной серии украинских ударов по российским НПЗ Россия была одним из крупнейших экспортеров дизеля в мире, обеспечивая около 10% мировых поставок.

Последствия глобального дефицита уже ощутимы: запасы дизеля в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, а Европа впервые за семь лет начала закупать топливо у Мексики.

Одновременно возникли проблемы с поставками с Ближнего Востока, а американские НПЗ работают почти на грани и одновременно вынуждены наращивать экспорт, чтобы компенсировать нехватку топлива на других рынках.

Потому каждый новый удар по российскому НПЗ сейчас дополнительно нервничает мировой рынок.

Но для США проблема уже не только внешнеполитическая. Дорогой дизель увеличивает расход американских фермеров, грузоперевозчиков и промышленности, разгоняя цены практически на все товары.

Именно поэтому президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они привели к дефициту дизеля на мировом рынке.