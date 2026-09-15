Половина найбільших російських НПЗ скоротили обсяги виробництва дизеля після атак дронів

Три з шести найбільших російських нафтопереробних заводів, де виробляють дизельне паливо, у вересні суттєво скоротили виробництво або повністю зупинили його через пошкодження, отримані внаслідок атак українських дронів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні розрахунки, що ґрунтуються на даних учасників паливного ринку.

За даними агентства, на шість заводів - Омський, Кіриський ("Кінеф"), Волгоградський, Пермський, НОРСІ ("Нижегороднафтооргсинтез") і "Танеко" (НПЗ у Нижньокамську) - припадає близько половини виробництва дизельного палива в Росії.

За словами співрозмовників агентства, Кінеф повністю зупинено, а Волгоградський НПЗ і НОРСІ працюють приблизно на чверть своєї проектної потужності. Виробництво дизельного палива на цих підприємствах у кілька разів нижче за звичайний рівень.

У серпні Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

До початку безпрецедентної серії українських ударів по російських НПЗ, Росія була одним із найбільших експортерів дизелю у світі, забезпечуючи близько 10% світових поставок.

Наслідки глобального дефіциту вже відчутні: запаси дизелю у США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, а Європа вперше за сім років почала закуповувати паливо в Мексики.

Одночасно виникли проблеми з постачанням з Близького Сходу, а американські НПЗ працюють майже на межі та одночасно змушені нарощувати експорт, щоб компенсувати нестачу палива на інших ринках.

Тому кожен новий удар по російському НПЗ зараз додатково нервує світовий ринок.

Але для США проблема вже не лише зовнішньополітична. Дорогий дизель збільшує витрати американських фермерів, вантажоперевізників та промисловості, розганяючи ціни практично на всі товари.

Саме тому президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського припинити удари по російській паливній інфраструктурі та нафтопереробним заводам, заявивши, що вони призвели до дефіциту дизеля на світовому ринку.