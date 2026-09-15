Зеленский сообщил об успешном испытании перехватчика против российских реактивных дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине успешно опробовали новый перехватчик против российских реактивных дронов.

Как пишет Dilo, об этом Зеленский рассказал по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и министра обороны Евгения Хмары.

"Шахед" был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем – еще нужно время. Спасибо разработчикам за активность", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что также говорили о дальнейших военных операциях и определили следующие приоритетные цели.

"Украина готова делать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее деэскалационных шагов по нашей критической инфраструктуре – долгосрочно и надежно", - подчеркнул Зеленский, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о договоренности Украины и России не атаковать энергетические объекты.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими "шахедами". Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.