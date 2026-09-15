Связь во время блекаутов: 92% базовых станций могут работать до восьми часов без электричества

Минцифра вместе с операторами и обществами подготовила план работы мобильных сетей на случай длительных обесточений. Сейчас 92% базовых станций в Украине могут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 67% — более трех суток благодаря генераторам.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации министерства, в конце 2025 года правительство разрешило коммунальщикам заживлять базовые станции. Более 2300 работников коммунальных предприятий прошли бесплатное обучение на платформе "Дія.Образование" по эксплуатации генераторов, чтобы оперативно выезжать на объекты в случае исчезновения света.

Практические тесты и вызовы

Области Украины провели тестирование координации между военными администрациями, операторами и общинами. Например, в Николаевской области к проверке присоединились 44 общины, 74 мобильные бригады и 93 базовые станции. Волонтеры и специалисты отработали систему оповещения и взаимодействия на местах.

Некоторые регионы уже выдержали реальные проверки. В частности, после атаки 9 августа Одесса почти трое суток жила без стабильного света, но ОВА совместно с операторами удержала работу сети на уровне более 71%.

За количеством полученных генераторов наиболее подготовлены к кризисных ситуаций регионы:

Волынская, Кировоградская, Запорожская, Киевская и Сумская область;

городами-лидерами стали Сумы, Запорожье и Одесса.

По словам Минцифры, операторы продолжают снабжать регионы оборудованием для поддержания связи во время отключений.

"Если произойдет длительное обесточивание, каждый участник процесса будет четко знать, что делать, чтобы максимально быстро вернуть людям связь", - отметили в министерстве.

Напомним, в начале августа в Киевской области было проведено масштабное тестирование работы мобильной связи в условиях длительного обесточивания. Главная цель – отработать скорость выезда мобильных групп и подключение генераторов для бесперебойной работы сети.