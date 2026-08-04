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Мобильная связь во время блекаута: на Киевщине проверяли готовность общин и операторов

тестирование общин
В Киевской области проверить готовность общин и операторов мобильной связи обеспечивать работу базовых станций/Фото: Киевская ОВА

В Киевской области было проведено масштабное тестирование работы мобильной связи в условиях длительного обесточивания. Главная цель – отработать скорость выезда мобильных групп и подключение генераторов для бесперебойной работы сети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

"Общины области уже получили от мобильных операторов 1196 генераторов для резервного питания базовых станций. Поэтому важно было проверить не только исправность техники, но и слаженность действий всех участников", - отметили в администрации.

Как проходило тестирование

Координацию симуляции осуществляло управление цифровизации и цифровых трансформаций Киевской ОГА под руководством Максима Левицкого через областную систему реагирования. Работу всех участников контролировали из специального штаба.

По алгоритму оператор сообщает о потребности энергии, община направляет мобильную группу, а РГА и ОГА координируют процессы. Во время тестирования мобильные группы выезжали в базовые станции, проверяли состояние техники, возможность подключения резервного питания и фиксировали данные в системе.

Результаты проверки

В 55 общинах выезды и проверка генераторов прошли успешно. В 14 общинах специалисты зафиксировали проблемы с подъездом к башням, доступом на объекты или непосредственно с подключением оборудования.

Все обнаруженные недостатки были зафиксированы. После их устранения власти и операторы проведут повторную проверку объектов.

"Каждый участник увидел свои слабые места и понимает, что нужно исправить. Устранение выявленных недостатков будем держать на контроле и начнем с себя", - отметил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Максим Столярчук.

Ранее сообщалось, что мобильные компании приобрели более 15 тысяч генераторов для резервного питания базовых станций. На январь более 8 тысяч базовых станций уже работают на генераторах.

Автор:
Татьяна Ковальчук