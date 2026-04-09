Мобильная связь дорожает из-за дефицита энергии: НБУ оценил влияние тарифов на инфляцию

Рост тарифов на мобильную связь на 15% в январе-феврале прибавил к годовой инфляции в Украине 0,25 процентных пункта. Такое повышение стоимости услуг стало прямым следствием энергодефицита и ростом затрат бизнеса на альтернативное питание.

Как сообщает Delo.ua , об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский.

По его словам, дальнейшее влияние энергетических факторов на цены не будет критическим, поскольку высокие затраты производителей частично нивелируются понижением потребительского спроса.

Энергетика и цены производителей

Скачок цен производителей в феврале на 22,3% также связывают с удорожанием электроэнергии на фоне дефицита мощностей в начале года.

Ключевые тезисы НБУ по инфляционным рискам:

Шок предложения: рост издержек уже закладывается в ценники продуктов, но часть дополнительных издержек производители покрывают без помощи других.

Улучшение ситуации: с середины февраля состояние энергосектора стабилизировалось благодаря потеплению и увеличению генерации из возобновляемых источников (солнце, ветер).

Деловая активность: в марте индекс ожиданий бизнеса впервые за долгое время вышел в положительную зону, в том числе зафиксирован рост в промышленности.

Прогноз инфляции: по итогам марта ожидается, что инфляция останется на уровне около 7,6% в годовом исчислении (прогноз НБУ предполагал снижение до 7%).

Влияние на валютный рынок и импорт

Энергодефицит заставил Украину нарастить импорт электроэнергии до рекордных 1,9 ГВт в феврале, что несколько ухудшило торговый баланс. В то же время, ситуацию на валютном рынке удалось удержать, а значительные запасы газа в хранилищах (5,1 млрд куб. м) позволят уменьшить объемы импорта топлива в будущем.

Напомним, несмотря на сложное начало года, регулятор считает украинскую экономику достаточно адаптивной. В частности, Нацбанк видит больше устойчивости в ВВП , чем профильные министерства благодаря стабильному спросу внутри страны даже в условиях атак на энергосистему.