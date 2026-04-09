Мобільний зв’язок дорожчає через дефіцит енергії: НБУ оцінив вплив тарифів на інфляцію

Зростання тарифів на мобільний зв’язок на 15% у січні-лютому додало до річної інфляції в Україні 0,25 відсоткових пункти. Таке підвищення вартості послуг стало прямим наслідком енергодефіциту та зростання витрат бізнесу на альтернативне живлення.

Як повідомляє Delo.ua, про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

За його словами, подальший вплив енергетичних чинників на ціни не буде критичним, оскільки високі витрати виробників частково нівелюються зниженням споживчого попиту.

Енергетика та ціни виробників

Стрибок цін виробників у лютому на 22,3% також пов'язують із подорожчанням електроенергії на тлі дефіциту потужностей на початку року.

Ключові тези НБУ щодо інфляційних ризиків:

Шок пропозиції: зростання витрат уже закладається у цінники товарів, проте частину додаткових витрат виробники покривають самостійно.

Покращення ситуації: з середини лютого стан енергосектору стабілізувався завдяки потеплінню та збільшенню генерації з відновлюваних джерел (сонце, вітер).

Ділова активність: у березні індекс очікувань бізнесу вперше за довгий час вийшов у позитивну зону, зокрема зафіксовано зростання у промисловості.

Прогноз інфляції: за підсумками березня очікується, що інфляція залишиться на рівні близько 7,6% у річному вимірі (прогноз НБУ передбачав зниження до 7%).

Вплив на валютний ринок та імпорт

Енергодефіцит змусив Україну наростити імпорт електроенергії до рекордних 1,9 ГВт у лютому, що дещо погіршило торговельний баланс. Водночас ситуацію на валютному ринку вдалося втримати, а значні запаси газу в сховищах (5,1 млрд куб. м) дозволять зменшити обсяги імпорту палива у майбутньому.

Нагадаємо, попри складний початок року, регулятор вважає українську економіку достатньо адаптивною. Зокрема, Нацбанк бачить більше стійкості у ВВП, ніж профільні міністерства, завдяки стабільному попиту всередині країни навіть в умовах атак на енергосистему.