Мобільний зв’язок у блекаут: на Київщині перевіряли готовність громад та операторів

У Київській області провели масштабне тестування роботи мобільного зв'язку в умовах тривалого знеструмлення. Головна мета – відпрацювати швидкість виїзду мобільних груп та підключення генераторів для безперебійної роботи мережі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

"Громади області вже отримали від мобільних операторів 1196 генераторів для резервного живлення базових станцій. Тому важливо було перевірити не лише справність техніки, а й злагодженість дій усіх учасників", — зазначили в адміністрації.

Як проходило тестування

Координацію симуляції здійснювало Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської ОДА під керівництвом Максима Левицького через обласну систему реагування. Роботу всіх учасників контролювали зі спеціального штабу.

За алгоритмом оператор повідомляє про потребу в енергії, громада направляє мобільну групу, а РДА та ОДА координують процеси. Під час навчань мобільні групи виїжджали до базових станцій, перевіряли стан техніки, можливість підключення резервного живлення та фіксували дані в системі.

Результати перевірки

У 55 громадах виїзди та перевірка генераторів пройшли успішно. У 14 громадах фахівці зафіксували проблеми з під'їздом до веж, доступом на об'єкти або безпосередньо з підключенням обладнання.

Усі виявлені недоліки зафіксували. Після їх усунення влада та оператори проведуть повторну перевірку об'єктів.

"Кожен учасник побачив свої слабкі місця та розуміє, що потрібно виправити. Усунення виявлених недоліків триматимемо на контролі — і почнемо із себе", — зазначив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Максим Столярчук.

Раніше повідомлялося, що мобільні компанії придбали понад 15 тисяч генераторів для резервного живлення базових станцій. Станом на січень більше 8 тисяч базових станцій вже працюють на генераторах.