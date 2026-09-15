Зв’язок під час блекаутів: 92% базових станцій можуть працювати до восьми годин без електрики

Мінцифра разом з операторами та громадами підготувала план роботи мобільних мереж на випадок тривалих знеструмлень. Наразі 92% базових станцій в Україні можуть працювати до 8 годин від акумуляторів, а 67% — понад три доби завдяки генераторам.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

За інформацією міністерства, наприкінці 2025 року уряд дозволив комунальникам заживляти базові станції. Понад 2 300 працівників комунальних підприємств пройшли безкоштовне навчання на платформі "Дія.Освіта" з експлуатації генераторів, щоб оперативно виїжджати на об'єкти в разі зникнення світла.

Практичні тестування та виклики

Області України провели тестування координації між військовими адміністраціями, операторами та громадами. Наприклад, на Миколаївщині до перевірки долучилися 44 громади, 74 мобільні бригади та 93 базові станції. Волонтери та фахівці відпрацювали систему сповіщення і взаємодію на місцях.

Деякі регіони вже витримали реальні перевірки. Зокрема після атаки 9 серпня Одеса майже три доби жила без стабільного світла, але ОВА спільно з операторами утримала роботу мережі на рівні понад 71%.

За кількістю отриманих генераторів найбільш підготовлені до кризових ситуацій регіони:

Волинська, Кіровоградська, Запорізька, Київська та Сумська області;

містами-лідерами стали Суми, Запоріжжя та Одеса.

За словами Мінцифри, оператори продовжують забезпечувати регіони обладнанням для підтримки зв'язку під час відключень.

"Якщо станеться тривале знеструмлення, кожен учасник процесу чітко знатиме, що робити, щоб максимально швидко повернути людям зв’язок", — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, на початку серпня у Київській області провели масштабне тестування роботи мобільного зв'язку в умовах тривалого знеструмлення. Головна мета – відпрацювати швидкість виїзду мобільних груп та підключення генераторів для безперебійної роботи мережі.