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НБУ оштрафовал крупного страховщика почти на 2,6 млн гривен
Национальный банк Украины применил меру влияния к акционерному обществу "Страховая компания "Инго" в виде штрафа на сумму 2 594 100 гривен за нарушение требований нормативно-правовых актов в сфере небанковских финансовых услуг.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 14 сентября 2026 по итогам безвыездного надзора.
Санкция применена из-за нарушения страховщиком требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условий осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Как отметил регулятор, компания не обеспечила надлежащее функционирование комплексной и эффективной системы внутреннего контроля, в том числе процессов заключения договоров входящего перестрахования на всех организационных уровнях.
Страховщик обязан уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу решения НБУ.
Напомним, ранее НБУ обязал три финансовые компании устранить недостатки. Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем учреждениям, обязав их исправить выявленные нарушения в своей деятельности до 6 октября 2026 года.