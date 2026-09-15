НБУ оштрафовал крупного страховщика почти на 2,6 млн гривен

Национальный банк Украины применил меру влияния к акционерному обществу "Страховая компания "Инго" в виде штрафа на сумму 2 594 100 гривен за нарушение требований нормативно-правовых актов в сфере небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 14 сентября 2026 по итогам безвыездного надзора.

Санкция применена из-за нарушения страховщиком требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условий осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Как отметил регулятор, компания не обеспечила надлежащее функционирование комплексной и эффективной системы внутреннего контроля, в том числе процессов заключения договоров входящего перестрахования на всех организационных уровнях.

Страховщик обязан уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу решения НБУ.

Напомним, ранее НБУ обязал три финансовые компании устранить недостатки. Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем учреждениям, обязав их исправить выявленные нарушения в своей деятельности до 6 октября 2026 года.