Россияне забирают деньги со счетов: банкам РФ пришлось привлечь 2 трлн рублей

Российские банки резко увеличили объемы заимствований у Центрального банка РФ на фоне массового оттока денежных средств со счетов в наличные деньги. Скорость вывода денег населением достигла сотен миллиардов рублей в месяц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные The Moscow Times.

За три недели июля Банк России выдал кредитным организациям 2,099 трлн рублей дополнительных ссуд из-за операций репо. В результате общая задолженность банков перед регулятором достигла 6,243 трлн рублей, что почти вдвое превышает показатель конца прошлого года (3,637 трлн рублей).

Дефицит рублевой ликвидности обостряется из-за роста объема наличных денег у населения и сокращения остатков бюджетных средств на счетах. За первую половину июля объем наличных денег в обращении увеличился на 513 млрд рублей, в июне – на 479 млрд рублей, а с начала февраля – на 2,416 трлн рублей.

Чтобы удерживать систему, ЦБ РФ, кроме регулярных недельных операций, начал проводить однодневные вливания:

21 июля выдано 600 миллиардов рублей;

22 июля сумма увеличена до 1 трлн рублей.

Рекордный дефицит и проблемные долги

Структурный дефицит ликвидности в банковской системе РФ достиг 2,4 трлн рублей – это рекордный уровень с марта 2022 года. Приток ресурсов миниатюризируется из-за инфляции, а выданные кредиты возвращаются все ужаснее.

По данным Центробанка РФ, доля проблемных кредитов уже превысила 10%. По методологии МВФ, такой уровень свидетельствует о "значительных проблемах" в банковской системе, для преодоления которых нужны годы. На этом фоне не исключается, что Кремль будет вынужден спасать банки за счет госбюджета или Фонда национального благосостояния.

Напомним, дефицит федерального бюджета России и его расходы в 2026 году могут превысить официальные планы более чем на 1 трлн. рублей (около 12,85 млрд долларов). Это следует из данных российского правительственного бюджетного портала.