Дефицит бюджета России может превысить план более чем на 1 трлн рублей

Расходы и дефицит федерального бюджета России в 2026 году могут превысить официальные планы более чем на 1 трлн. рублей, или 12,85 млрд долларов. Это следует из данных российского правительственного бюджетного портала.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По прогнозу, федеральные расходы России в 2026 году могут составить 45,11 трлн рублей. В действующем законе о бюджете предусмотрено 44,07 трлн. рублей.

Прогноз доходов при этом остается неизменным – 40,28 трлн рублей. В таких условиях дефицит бюджета может составить 4,83 трлн рублей вместо 3,79 трлн рублей, или 1,6% ВВП, заложенных в бюджете.

В первом полугодии дефицит федерального бюджета России уже составил 5,73 трлн. рублей, или 2,5% ВВП. По данным российского Минфина, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что дефицит "несколько" увеличится по сравнению с официальным целевым показателем. В то же время, он утверждал, что это не приведет к существенному росту внутренних заимствований.

Рост бюджетного дефицита является важнейшим фактором для монетарной политики России. Центробанк РФ неоднократно называл более широкий дефицит одним из главных инфляционных рисков. На следующей неделе регулятор должен решить, продолжать снижать ключевую ставку или оставить ее без изменений.

По данным Reuters, дефицит бюджета России также будет оставаться выше предыдущих планов в следующие два года. Российский Минфин отложил достижение нулевого первоначального дефицита бюджета, предусмотренного фискальным правилом, к 2029 году.

В 2025 году дефицит бюджета России превысил официальный целевой показатель почти в пять раз и достиг 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это был самый высокий уровень с пандемического 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне выносят наличные из банков со скоростью 166 миллионов долларов в день. Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с масштабным оттоком денежных средств, а граждане ежедневно забирают со счетов примерно 13 миллиардов рублей.