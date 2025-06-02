Долар може зрости до 43 гривень. Що буде впливати на валютний ринок у червні?

Базовий прогноз курсу на червень передбачає ймовірні коливання в діапазоні 41,3-42,9 грн/дол. та 46,3-47,8 грн/євро.

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Травень для пари гривня/долар був відносно спокійним і рівним, а ось пара гривня/євро демонструвала більш відчутні коливання. Долар протягом травня на міжбанку зріс з 41,56 до 41,52 грн, на готівковому ринку – знизився з 41,72 до 41,70 грн.

Після активного зростання у березні-квітні, євро рухався в широкому діапазоні під впливом тенденцій на світовому ринку, де курс знаходився в межах 1,11-1,14 EUR/USD. В Україні за травень євро знизився з 47,28 до 46,80 грн на міжбанку та з 47,7 до 47,63 грн на готівковому ринку.

Валютні підсумки травня

Протягом травня торгівельна активність на міжбанку майже не змінилась, проте середньоденні об’єми продажу валюти знизились на більше ніж 5% до 204 млн дол. при незначному зростанні середньодобового попиту на 3% до 294 млн дол.

Ідейно ринок залишався відносно пасивним. Великі об’єми надходжень зовнішнього фінансування, перегляд прогнозів щодо золотовалютних резервів та проходження піків річної інфляції стабілізувало девальваційні настрої.

Населення активно продавало безготівковий долар зі своїх рахунків в середньому на 15,6 млн дол. на добу, а купувало лише 14,3 млн дол. на добу. А от ситуація з готівковою валютою була геть інша. Тут попит на готівку зріс на 2% при зниженні пропозиції на 3%. В результаті негативне сальдо готівкових операцій населення у травні зросло майже на 50% відносно квітня до 12,6 млн дол. Проте цей показник залишається суттєво (в рази) нижчим за попередні місяці.

Через зростання активності міжбанку та готівкового ринку НБУ наростив валютні інтервенції у травні орієнтовно на 20+%.

Загалом відносна стабільність валютного ринку визначена посиленням контролю за рухом капіталу та попитом на гривню.

Серед основних факторів впливу варто виділити:

валютну лібералізацію для бізнесу та повернення валютних форвардів для хеджування, що мінімально підвищило попит з боку безготівкового ринку та знизило рівень продажів валюти; високий інтерес до ОВДП зі сторони населення й бізнесу, причому зростання портфелю валютних ОВДП в 2 рази випереджає зростання портфелю гривневих облігацій; зниження прогнозу по середньому курсу долара на 2025 рік з 45 грн/дол. до 43,3 грн/дол. від Мінекономіки для бюджетної декларації. переговорний процес на тлі обстрілів та активізації наступу на сході та північному-сході, через що зріс вплив безпекового чинника на ринок.

Курсові очікування та прогнози на червень

Історично червень для національної валюти є найбільш сприятливим місяцем. За останні 24 роки у червні гривня слабшала до долара 4 рази, з яких лише один раз падіння перевищило 1% (у 2004 році – на 1,4%). Цей сезонний тренд пояснюється сільськогосподарською структурою української економіки (розпродаж запасів продукції, новий врожай), та витратами накопиченої населенням валюти (на різноманітні власні потреби та відпочинок).

Червень 2025 року обіцяє бути гарячим на події, що у свою чергу буде впливати на активність валютного ринку.

З 1 червня максимальний ліміт на р2р-перекази знижується зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць. Таким чином продовжується урізання "тіньового" сектору, що буде призводити до перерозподілу ліквідності між готівковим та безготівковим ринком.

5 червня очікується рішення НБУ по обліковій ставці. Хоча, швидше за все, поточна ставка (15,5%) залишиться без змін до того моменту, поки інфляція стало не перейде до зниження, особливо враховуючи збереження тенденції до зростання цін в харчовій промисловості.

6 червня закінчиться дія "торговельного безвізу" між Україною та Євросоюзом. В короткостроковій перспективі наслідки будуть мінімальними, оскільки для експорту української сільгосппродукції у ЄС залишаться безмитні квоти. Проте у середньостроковому та довгостроковому горизонті втрати економіки оцінюються на рівні 1% ВВП або 2,9 млрд дол. Найбільше постраждає агросектор, що призведе до зниження валютних надходжень. А фермери, як ми пам’ятаємо, мають дуже значний вплив на валютний ринок й інфляційну складову.

Крім того, під кінець червня варто очікувати рішення МВФ щодо нового кредитного траншу о розмірі 500 млн дол., яке традиційно супроводжується позитивними рішеннями й інших країн відносно фінансування України.

Авжеж безпекова ситуація залишається важливою складовою ринкових настроїв, враховуючи високу долю невизначеності в перемовинах.

Таким чином, в базовому курсовому сценарії у червні ймовірні коливання в діапазоні 41,3-42,9 грн/дол. та 46,3-47,8 грн/євро.