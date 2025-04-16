Рада звернулася до ЄС із закликом продовжити "торговельний безвіз" для українських товарів

Верховна Рада 16 квітня звернулась до країн Європейського Союзу з проханням продовжити дію "торговельного безвізу" з Україною, яким передбачено звільнення від тарифів та квот українських товарів. Термін попередньої угоди спливає 5 червня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Невідкладно розпочати та максимально спростити переговорний процес між Україною та відповідними органами влади ЄС щодо внесення змін до відповідних додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині взаємних тарифних поступок на імпорт товарів", — написав нардеп.

На сайті парламенту 31 березня був зареєстрований проєкт постанови про "Звернення Верховної Ради України до Європейського парламенту, Європейської комісії, Ради Європейського Союзу, парламентів та урядів держав - членів Європейського Союзу". У пояснювальній записці до документу йдеться, що Рада вбачає за доцільне звернутися до Європейського парламенту та урядів держав-членів блоку щодо продовження цих заходів і доступу української продукції до ринку ЄС.

Чому це важливо для бізнесу?

Бізнес стурбований невизначеністю щодо правил торгівлі між Україною та ЄС після 5 червня, адже це ускладнює стратегічне планування, ставить під ризик укладення комерційних угод та перешкоджає безперервності бізнес-операцій.

Для деяких компаній скасування "торговельного безвізу" може означати припинення діяльності або навіть закриття підприємств. Це зрештою може поставити під загрозу доступність базових продуктів для споживачів та продовольчу безпеку на регіональному та глобальному рівнях.

Наслідки для України

Україна може стикнутися з "руйнівними наслідками" для економіки, якщо не буде продовжена угода про безмитну торгівлю з Європейським Союзом, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними уряду, доходи від експорту до ЄС в рамках "автономних торговельних заходів" становили майже десяту частину експортної виручки країни у розмірі $41 млрд у 2024 році.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, мотивуючи це тим, що їхні фермери зазнають шкоди.

Нагадаємо, 13 травня 2024 Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.