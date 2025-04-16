Рада обратилась к ЕС с призывом продлить "торговый безвиз" для украинских товаров

Верховная Рада 16 апреля обратилась в страны Европейского Союза с просьбой продлить действие "торгового безвиза" с Украиной, которым предусмотрено освобождение от тарифов и квот украинских товаров. Срок предварительного соглашения истекает 5 июня 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Немедленно начать и максимально упростить переговорный процесс между Украиной и соответствующими органами власти ЕС по внесению изменений в соответствующие приложения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по части взаимных тарифных уступок на импорт товаров", — написал нардеп.

На сайте Верховной Рады 31 марта был зарегистрирован проект постановления об "Обращении Верховной Рады Украины в Европейский парламент, Европейскую комиссию, Совет Европейского Союза, парламенты и правительства государств — членов Европейского Союза". В пояснительной записке к документу говорится, что Совет считает целесообразным обратиться Европейский парламент и правительства государств-членов блока о продолжении этих мер и доступе украинской продукции к рынку ЕС.

Почему это важно для бизнеса?

Бизнес обеспокоен неопределенностью правил торговли между Украиной и ЕС после 5 июня, ведь это усложняет стратегическое планирование, ставит под риск заключения коммерческих соглашений и препятствует непрерывности бизнес-операций.

Для некоторых компаний отмена торгового безвиза может означать прекращение деятельности или даже закрытие предприятий.

Последствия для Украины

Украина может столкнуться с "разрушительными последствиями" для экономики, если не будет продлено соглашение о беспошлинной торговле с Европейским Союзом, заявил министр финансов Сергей Марченко.

По данным правительства, доходы от экспорта в ЕС в рамках "автономных торговых мер" составляли почти десятую часть экспортной выручки страны в размере $41 млрд в 2024 году.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку для Украины, мотивируя это тем, что их фермеры несут вред.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.