Бизнес предупредил о последствиях отмены "торгового безвиза" с ЕС

Бизнес призывает Европейскую Комиссию продлить действие "торгового безвиза" с Украиной и предупреждает, что отмена автономных торговых мер может иметь ощутимые негативные последствия для Украины.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская экономика понесла существенные потери. Сильно пострадала, в частности, аграрная отрасль – прямые потери и убытки в результате полномасштабного российского вторжения превышают $80 миллиардов.

В ЕБА подчеркивают, что в таких критических обстоятельствах автономные торговые мероприятия ЕС сыграли важную роль в поддержке деятельности украинских экспортеров. Это решение положительно повлияло и на украинский молочный сектор – более 50 предприятий получили разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, оперативно переориентировав поставки через западную границу.

В ЕБА напоминают, что экспорт сельскохозяйственной продукции важен не только для экономики Украины, но и для обеспечения продовольственной безопасности. В условиях боевых действий украинский АПК сталкивается с беспрецедентными трудностями, а автономные торговые мероприятия ЕС позволяют быстро адаптироваться к перебоям в логистике и изменениям в транспортных маршрутах.

"Это особенно важно в условиях, когда привычные цепи поставки могут быть нарушены боевыми действиями. Поэтому продолжение действия "торгового безвиза" чрезвычайно важно для украинского зернового сектора", — подчеркивают в ЕБА.

Неопределенность правил торговли между Украиной и ЕС после 5 июня

Бизнес обеспокоен неопределенностью правил торговли между Украиной и ЕС после 5 июня, ведь это усложняет стратегическое планирование, ставит под риск заключения коммерческих соглашений и препятствует непрерывности бизнес-операций.

Сообщается, что для некоторых компаний отмена торгового безвиза может означать прекращение деятельности или даже закрытие предприятий. Это, в конечном счете, может поставить под угрозу доступность базовых продуктов для потребителей и продовольственную безопасность на региональном и глобальном уровнях.

Поэтому бизнес-сообщество обратилось с официальным письмом к президентке Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен и еврокомиссарам с призывом продлить режим безбарьерной торговли с ЕС для Украины.

"Это решение критически важно для поддержки украинского аграрного сектора и обеспечения экономической устойчивости Украины для ее дальнейшей интеграции в европейское торговое пространство", — констатируют в ЕБА.

"Разрушительные последствия" для Украины

Украина может столкнуться с "разрушительными последствиями" для экономики, если не будет продлено соглашение о беспошлинной торговле с Европейским Союзом, заявил министр финансов Сергей Марченко.

По данным правительства, доходы от экспорта в ЕС в рамках "автономных торговых мер" составляли почти десятую часть экспортной выручки страны в размере $41 млрд в 2024 году.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

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"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.