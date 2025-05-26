- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс залишається в межах 41-42 грн/дол. Чого очікувати від валютного ринку на початку літа?
У червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол.
Валютний курс на тижні 19-23 травня продовжував рух у діапазоні 41,1-41,7 грн/дол. та 46,6-47,3 грн/євро.
Як і очікувалося, ринок залишався у збалансованому стані через помірний внутрішній попит на валюту і на тлі відсутності значних міжнародних новин.
За оцінками експертів, до кінця місяця ситуація з курсом кардинально не зміниться. Втім, уже в червні може зрости тиск з боку покупців у зв'язку із сезонними факторами та збільшенням імпортних закупівель, що підштовхне курс вгору.
На ринку все ще зберігається баланс
На думку аналітиків, на тижні 26-30 травня курс до долара залишиться нижчим за 42 грн, курс до євро буде в діапазоні 45,5-47 грн, що відповідає співвідношенню між євро та американською валютою на глобальному ринку, яке знаходиться в межах 1,10-1,15 дол.
Офіційний курс гривні до долара
"У середині тижня можливе зростання активності з боку покупців. Завершення податкового періоду стимулює бізнес до активнішої участі в торгах (на міжбанківському ринку – ред.)", – пояснює директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.
Це, в свою чергу, може призвести до зростання валютних інтервенцій Національного банку.
До речі, протягом 19-23 травня НБУ скоротив інтервенції до 618 млн. дол. порівняно з 755 млн дол. тижнем раніше.
Обстановка на готівковому ринку також залишається контрольованою. Хоча у травні і спостерігається збільшення обсягів купівлі, попит населення на валюту, як і раніше, відчутно нижчий, ніж у січні-лютому.
Українці поки не поспішають скуповувати валюту, що у тому числі пов'язано з підвищеним інтересом населення до депозитів та ОВДП, які забезпечують стабільну дохідність на рівні 15-18% річних.
Чекаємо на новий сплеск девальвації
"За рахунок збереження курсової стабільності у поєднанні з високою привабливістю гривневих активів та сезонних факторів, ми очікуємо, що відновлення попиту на валюту розпочнеться вже наприкінці другого кварталу", – прогнозує економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.
Це може стати відправною точкою для посилення девальваційних настроїв та зростання курсу вище позначки 42 грн/дол.
Як уточнює Григорій Кукуруза, на стан валютного ринку, зокрема, впливатимуть:
- динаміка індексу долара (DXY) та пари EUR/USD;
- збільшення попиту на гривню для сплати податків;
- подальші кроки НБУ щодо валютної лібералізації;
- обсяг закупівлі природного газу для опалювального сезону;
- результати переговорів щодо реструктуризації ВВП-варантів.
Тарас Лєсовий вважає, що до кінця травня і на початку червня середній курс гривні буде приблизно на 1% нижчим за курс, який був на початку 2025 року. Нагадаємо, курс у січні становив 43,5-44,5 грн/дол.
"Загалом поточна монетарна політика Нацбанку у поєднанні із виваженим підходом до регулювання валютного ринку формує передумови збереження стабільності в середньостроковій перспективі. Тому немає підстав очікувати на різкі зміни курсу", – підсумовує Тарас Лєсовий.