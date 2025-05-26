Курс залишається в межах 41-42 грн/дол. Чого очікувати від валютного ринку на початку літа?

У червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол.

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Валютний курс на тижні 19-23 травня продовжував рух у діапазоні 41,1-41,7 грн/дол. та 46,6-47,3 грн/євро.

Як і очікувалося, ринок залишався у збалансованому стані через помірний внутрішній попит на валюту і на тлі відсутності значних міжнародних новин.

За оцінками експертів, до кінця місяця ситуація з курсом кардинально не зміниться. Втім, уже в червні може зрости тиск з боку покупців у зв'язку із сезонними факторами та збільшенням імпортних закупівель, що підштовхне курс вгору.

На ринку все ще зберігається баланс

На думку аналітиків, на тижні 26-30 травня курс до долара залишиться нижчим за 42 грн, курс до євро буде в діапазоні 45,5-47 грн, що відповідає співвідношенню між євро та американською валютою на глобальному ринку, яке знаходиться в межах 1,10-1,15 дол.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

"У середині тижня можливе зростання активності з боку покупців. Завершення податкового періоду стимулює бізнес до активнішої участі в торгах (на міжбанківському ринку – ред.)", – пояснює директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Це, в свою чергу, може призвести до зростання валютних інтервенцій Національного банку.

Втім, очікується, що обсяг таких інтервенцій залишиться в межах 600-800 млн дол. на тиждень. Для нинішніх умов це розумна межа, і потреби у значному нарощуванні інтервенцій поки що немає. Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

До речі, протягом 19-23 травня НБУ скоротив інтервенції до 618 млн. дол. порівняно з 755 млн дол. тижнем раніше.

Обстановка на готівковому ринку також залишається контрольованою. Хоча у травні і спостерігається збільшення обсягів купівлі, попит населення на валюту, як і раніше, відчутно нижчий, ніж у січні-лютому.

За даними Ukraine Economic Outlook протягом 1-15 травня покупка готівкової валюти досягла 81 млн дол. на добу, що на 3% більше, ніж у квітні. При цьому пропозиція валюти порівняно з квітнем скоротилася на 4% до 67 млн дол. на добу.

Українці поки не поспішають скуповувати валюту, що у тому числі пов'язано з підвищеним інтересом населення до депозитів та ОВДП, які забезпечують стабільну дохідність на рівні 15-18% річних.

Чекаємо на новий сплеск девальвації

"За рахунок збереження курсової стабільності у поєднанні з високою привабливістю гривневих активів та сезонних факторів, ми очікуємо, що відновлення попиту на валюту розпочнеться вже наприкінці другого кварталу", – прогнозує економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Це може стати відправною точкою для посилення девальваційних настроїв та зростання курсу вище позначки 42 грн/дол.

Як уточнює Григорій Кукуруза, на стан валютного ринку, зокрема, впливатимуть:

динаміка індексу долара (DXY) та пари EUR/USD; збільшення попиту на гривню для сплати податків; подальші кроки НБУ щодо валютної лібералізації; обсяг закупівлі природного газу для опалювального сезону; результати переговорів щодо реструктуризації ВВП-варантів.

Тарас Лєсовий вважає, що до кінця травня і на початку червня середній курс гривні буде приблизно на 1% нижчим за курс, який був на початку 2025 року. Нагадаємо, курс у січні становив 43,5-44,5 грн/дол.

"Загалом поточна монетарна політика Нацбанку у поєднанні із виваженим підходом до регулювання валютного ринку формує передумови збереження стабільності в середньостроковій перспективі. Тому немає підстав очікувати на різкі зміни курсу", – підсумовує Тарас Лєсовий.