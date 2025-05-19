Долар все ще дешевше 42 гривень. У якому настрої валютний ринок буде до кінця травня?

У другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні.

На тижні 12-16 травня, після короткочасного зміцнення нижче 41 грн/дол., валютний ринок повернувся до звичного діапазону. Готівковий курс гривні до долара був у межах 41,1-41,6 грн/дол., офіційний закріпився біля позначки 41,5 грн/дол. Готівковий курс гривні до європейської валюти становив 46,15-46,8 грн/євро, офіційний – 46,4 грн/євро.

Загалом обстановка залишається контрольованою та передбачуваною. На глобальній арені намітилася певна розрядка після того, як США та Китай домовилися про взаємне зниження мит на 90 днів, це дещо посилило позиції долара. А на внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки Національного банку у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури, передумови до уповільнення темпів інфляції – зокрема.

Валютна лібералізація та рекордне зростання резервів НБУ

Аналітики "КИТ Group" у своєму звіті виділяють такі фактори, які задають настрій на валютному ринку у травні.

По-перше, НБУ продовжує поетапно пом'якшувати валютні обмеження. Зокрема, з 10 травня відновлено окремі форвардні операції для банків та клієнтів, розширено можливості фінансування закордонних представництв компаній та розрахунки корпоративними картками за кордоном.

"Це надасть ринку прозорості, а статистика валютного ринку стане більш репрезентативною за рахунок коректного та повного відображення інформації про рух валют", — йдеться у звіті "КИТ Group".

По-друге, за квітень зафіксовано зростання валютних резервів НБУ до рекордного рівня – 46,7 млрд дол. Паралельно з цим скоротилися інтервенції на міжбанківському ринку та зменшилася купівля валюти з боку населення, що стримувало надлишкові курсові коливання.

По-третє, споживча інфляція у квітні (у місячному вимірі) сповільнилася до 0,7% порівняно з 1,5% у березні. Хоча рік до року рівень інфляції у квітні становив 15,1%, що на 0,5 п.п. більше, ніж у березні. Проте, НБУ очікує, що влітку зниження темпів інфляції продовжиться, що, у свою чергу, призведе до зменшення тиску на курс.

Дані Держстату

Економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза зі свого боку зазначає, що стабільність гривні на міжбанку зумовлена переважно зростанням експортної виручки, яка покриває попит на валюту. Крім того, бізнес все більше у розрахунках за міжнародними контрактами орієнтується на євро, що відтягує частину попиту з пари гривня/долар.

Враховуючи, що частка євро в імпортних розрахунках досягає 50%, це суттєво знизило попит на валюту, оскільки значна частина учасників ринку очікує на подальше падіння євро. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Курсовій рівновазі поки що нічого не загрожує

До кінця травня на валютному ринку не варто очікувати на розворот тренду.

Як пояснюють експерти, діапазон руху курсу у готівковому сегменті за останні чотири тижні повністю синхронізовано з офіційним курсом, що свідчить про відповідність політики НБУ ринковим реаліям.

У той же час середні спреди між курсами купівлі-продажу залишаються в межах 60–70 коп., без істотного розширення, що підтверджує рівновагу на валютному ринку та достатню конкуренцію серед його операторів, зокрема у готівковому сегменті. аналітики "КИТ Group"

Також на міжбанку спостерігається скорочення обсягів валютних операцій, що разом із зменшенням інтервенцій НБУ дає підстави говорити про часткове самобалансування ринку без надмірної участі регулятора. Додаткову психологічну підтримку гривні забезпечує зростання міжнародних резервів Нацбанку, що формують фундамент для стійкості курсу.

На міжнародному ринку долар залишається під тиском через побоювання стагфляції в економіці США, що, у свою чергу, знижує вплив зовнішніх факторів на гривню. Разом з тим, через невизначеність у парі долар-євро НБУ, ймовірно, утримуватиме курсову стабільність щодо долара.

Курс євро до долара на світовому ринку

Дані Investing