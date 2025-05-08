Всупереч закликам Трампа: ФРС залишила процентні ставки незмінними

Федеральна резервна система США (ФРС), виконуючи роль центробанку, в середу вирішила не змінювати відсоткові ставки, залишивши їх на рівні близько 4,25−4,5%. Таке рішення центробанк пояснив значною невизначеністю в економіці, що виникла через імпортні мита, введені президентом Трампом, проігнорувавши таким чином його прохання знизити ставки.

Про це йдеться у прес-релізі регулятора.

Повідомляється, що невизначеність щодо економічних перспектив зросла ще більше, як і ризики вищого безробіття та інфляції. Регулятор знову наголосив на намірі повернути інфляцію до цільових 2%.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що через мита, які Трамп запровадив на весь імпорт у США, тепер абсолютно не ясно, що робити далі. На думку Пауелла, якщо мита залишаться, то вони, ймовірно, призведуть до прискорення інфляції, сповільнення економічного зростання і зростання безробіття.

Зазвичай центральний банк знижує ставки, щоб підстьобнути зростання економіки, і підвищує, щоб загальмувати інфляцію. Наразі ФРС не поспішатиме у питанні грошово-кредитної політики, хоча якщо буде потрібно, то може діяти швидко. Крім того, голова ФРС зазначив, що заклики Трампа до зниження ставок ніяк не впливають на роботу регулятора.

Трамп закликав ФРС знизить ставки

У понеділок, 5 травня, Трамп в соцмережі Truth Social назвав Павелла "великим невдахою", заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не знизить ставки негайно.

"Багато хто закликає до запобіжного зниження ставок", - написав Трамп, зазначивши, що ціни на енергоносії, продукти й більшість "інших речей" знижуються. "При тому, що ці ціни так добре знижуються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але може бути уповільнення економіки, якщо пан "Занадто Пізно", великий невдаха, не знизить ставки зараз", - написав Трамп.

Ще раніше він назвав Павелла "паном Занадто Пізно", заявивши, що глава ФРС завжди запізнюється з пом'якшенням політики. Незадовго до цього Павелл заявив, що імпортні мита, які запроваджує Трамп, можуть уповільнити зростання економіки США та прискорити інфляцію, але Федрезерв поки що не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

У квітні 2025 року ринок праці США продемонстрував стійкість, а фондові індекси відреагували різким зростанням. Кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 177 тисяч.

На тлі позитивних економічних сигналів президент Трамп закликав ФРС знизити процентні ставки, наголосивши на відсутності інфляційного тиску.