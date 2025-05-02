У США зростає зайнятість і фондовий ринок: дані перевершили очікування

У квітні 2025 року ринок праці США продемонстрував стійкість, а фондові індекси відреагували різким зростанням. Кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 177 тисяч.

Про це пише CNBC.

Це перевищило прогноз аналітиків Dow Jones, які очікували 133 тисячі. Рівень безробіття залишився стабільним на рівні 4,2%.

Фондовий ринок США відреагував позитивно. Ф'ючерси на Dow Jones підскочили на 200 пунктів, S&P 500 — на 30, а Nasdaq — на 60. Індекс S&P 500 наближається до дев’ятиденної серії зростання — найдовшої з 2004 року.

Аналітики зазначають, що дані про зайнятість засвідчують стійкість американської економіки, попри невизначеність навколо торговельної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Зокрема, Міністерство торгівлі Китаю оголосило про готовність до нових переговорів із США, що також стало додатковим стимулом для ринків.

Реакція фінансових ринків була комплексною: зросла дохідність дворічних облігацій — до 3,77%, а долар помірно ослаб. Водночас трейдери почали переглядати свої очікування щодо зниження ключової ставки Федеральною резервною системою.

На тлі позитивних економічних сигналів президент Трамп закликав ФРС знизити процентні ставки, наголосивши на відсутності інфляційного тиску.

"Ми лише на перехідному етапі — тільки починаємо!" — написав він на Truth Social, вчергове закликавши до пом’якшення монетарної політики.

Очікується, що ці сигнали підтримають подальше зростання ринку, особливо з огляду на майбутні корпоративні звіти, зокрема від Berkshire Hathaway, яка оприлюднить результати за перший квартал у найближчі дні.

Які наслідки перших 100 днів президенства Трампа мало і матиме надалі для глобальних та регіональних ринків — фондового, валютного, криптовалютного, а також як це зачепить Україну, — читайте в огляді Delo.ua.