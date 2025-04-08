Європейські, китайські та японські акції зросли після серії втрат, спричинених тарифами Трампа

В останні дні світові фондові ринки вражені новинами про тарифний режим адміністрації Дональда Трампа і напруженість у відносинах між США та їхніми торговими партнерами, схоже, не знижується. 8 квітня європейські, китайські та японські акції продемонстрували зростання, а індонезійські та в’єтнамські зазнали значних втрат.

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Про це повідомляє CNBC.

Європейські ринки відкрилися у вівторок зростанням, перервавши чотириденну серію невдач, спричинену загостренням глобальної тарифної напруги, яку спровокували мита США.

Регіональний індекс Stoxx 600 зранку зріс приблизно на 1,4%, при цьому майже всі сектори і всі основні біржі знаходилися в позитивній зоні. Індекс завершив сесію понеділка зниженням приблизно на 4,5%, що стало найнижчим рівнем закриття з січня 2024 року.

У понеділок, 7 квітня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС запропонував Трампу угоду щодо "нульових ставок" на промислові товари, і повторила, що блок зацікавлений у переговорах, але також готовий запровадити контрзаходи. Однак президент США одразу ж відкинув пропозицію щодо зниження тарифів.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону також зросли у вівторок, відігравшись після втрат попередньої сесії через тарифну політику президента США Дональда Трампа та погроз ще більш високих мит проти Китаю.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 2,27% та закрився на позначці 7510. Японський Nikkei 225 зріс на 6,03% і закрився на позначці 33 012,58, тоді як Topix додав 6,26% і завершив торговий день на позначці 2 432,02. Південнокорейський Kospi виріс на 0,26% і закрився на позначці 2334,23, а малокапіталізований Kosdaq додав 1,1% і закрився на позначці 658,45.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс більш ніж на 1,51%, закрившись на позначці 20 127,68, тоді як індекс Hang Seng Tech підскочив на 4,49%. Гонконгський фондовий ринок лідирував за втратами в регіоні в понеділок, при цьому індекс Hang Seng впав більш ніж на 13%, зафіксувавши різке одноденне падіння з 1997 року, показали дані FactSet.

Індекс CSI 300 материкового Китаю зріс на 1,71% та закрився на позначці 3650,76. Індонезійський Jakarta Composite впав більш ніж на 7,87%, а в'єтнамський базовий індекс втратив 6,48%.

"Азіатські акції зазнали найгіршого падіння за останні роки, впавши до багаторічних мінімумів на день, відзначений панікою і невизначеністю", — зазначив Мурті Гранді, аналітик з профілів компаній в аналітичній компанії GlobalData.

Нагадаємо, 8 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть “чесні угоди” з усіма країнами, які вели переговори.