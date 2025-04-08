Европейские, китайские и японские акции выросли после серии потерь, вызванных тарифами Трампа

В последние дни мировые фондовые рынки поражены новостями о тарифном режиме администрации Дональда Трампа и напряженности в отношениях между США и их торговыми партнерами, похоже, не снижаются. 8 апреля европейские, китайские и японские акции продемонстрировали рост, а индонезийские и вьетнамские понесли значительные потери.

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Об этом сообщает CNBC .

Европейские рынки открылись во вторник ростом, прервав четырехдневную серию неудач, вызванную обострением глобального тарифного напряжения, которое спровоцировали пошлины США.

Региональный индекс Stoxx 600 с утра вырос примерно на 1,4%, при этом почти все сектора и все основные биржи находились в положительной зоне. Индекс завершил сессию понедельника снижением примерно на 4,5%, что явилось самым низким уровнем закрытия с января 2024 года.

В понедельник, 7 апреля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложил Трампу соглашение о "нулевых ставках" на промышленные товары, и повторила, что блок заинтересован в переговорах, но также готов ввести контрмеры. Однако президент США сразу же отверг предложение о снижении тарифов.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также выросли во вторник, отыгравшись после потерь предыдущей сессии из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа и угроз еще более высоких пошлин против Китая.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 2,27% и закрылся на отметке 7510. Японский Nikkei 225 вырос на 6,03% и закрылся на отметке 33 012,58, тогда как Topix прибавил 6,26% и завершил торговый день на 2 Южнокорейский Kospi вырос на 0,26% и закрылся на отметке 2334,23, а малокапитализированный Kosdaq прибавил 1,1% и закрылся на отметке 658,45.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос более чем на 1,51%, закрывшись на отметке 20 127,68, в то время как индекс Hang Seng Tech подскочил на 4,49%. Гонконгский фондовый рынок лидировал по потерям в регионе в понедельник, при этом индекс Hang Seng упал более чем на 13%, зафиксировав резкое однодневное падение с 1997 года, показали данные FactSet.

Индекс CSI 300 материкового Китая вырос на 1,71% и закрылся на отметке 3650,76. Индонезийский Jakarta Composite упал более чем на 7,87%, а вьетнамский базовый индекс потерял 6,48%.

"Азиатские акции подверглись худшему падению за последние годы, упав до многолетних минимумов в день, отмеченный паникой и неопределенностью", — отметил Мурти Гранди, аналитик из профилей компаний в аналитической компании GlobalData.

Напомним, 8 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.