В США растет занятость и фондовый рынок: данные превзошли ожидания

В апреле 2025 г. рынок труда США продемонстрировал устойчивость, а фондовые индексы отреагировали резким ростом. Число рабочих мест вне сельского хозяйства возросло на 177 тысяч.

Об этом пишет CNBC .

Это превысило прогноз аналитиков Dow Jones, ожидавших 133 тысячи. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,2%.

Фондовый рынок США отреагировал положительно. Фьючерсы на Dow Jones подскочили на 200 пунктов, S&P 500 – на 30, а Nasdaq – на 60. Индекс S&P 500 приближается к девятидневной серии роста – самой длинной с 2004 года.

Аналитики отмечают, что данные о занятости свидетельствуют о устойчивости американской экономики, несмотря на неопределенность вокруг торговой политики администрации президента Дональда Трампа. В частности, Министерство торговли Китая объявило о готовности новых переговоров с США, что также стало дополнительным стимулом для рынков.

Реакция финансовых рынков была комплексной: выросла доходность двухлетних облигаций — до 3,77%, а доллар умеренно ослаб.

На фоне положительных экономических сигналов президент Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки, отметив отсутствие инфляционного давления.

"Мы только на переходном этапе — только начинаем!" — написал он на Truth Social, в очередной раз призвав к смягчению монетарной политики.

Ожидается, что эти сигналы поддержат дальнейший рост рынка, особенно с учетом будущих корпоративных отчетов, в частности от Berkshire Hathaway, которая обнародует результаты за первый квартал в ближайшие дни.

Какие последствия первых 100 дней президента Трампа имело и будет иметь в дальнейшем для глобальных и региональных рынков — фондового, валютного, криптовалютного, а также как это затронет Украину, — читайте в обзоре Delo.ua.