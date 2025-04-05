Американські фондові ринки зазнали найбільшого обвалу в історії: за два дні втрачено $6,6 трильйона

Американські фондові ринки втратили понад 11 трильйонів доларів з моменту інавгурації президента Дональда Трампа 17 січня. Лише за два дні — у четвер і п’ятницю — інвестори втратили 6,6 трильйона доларів.

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Про це пише MarketWatch.

Згідно з повідомленням, це стало найбільшим дводенним падінням ринку за всю історію, згідно з даними Dow Jones Market Data.

Різке падіння спричинило оголошення президентом Трампом нових масштабних тарифів, які значно перевищили очікування аналітиків. Багато інвесторів були застигнуті зненацька після заяв адміністрації в середу, що викликало ланцюгову реакцію розпродажів на ринку.

"Фінансові ринки вимагали від адміністрації або скасувати тарифи, або продемонструвати прорив у переговорах до п’ятниці", — зазначила Кетлін Брукс, директорка з досліджень XDB.

Попри спроби президента заспокоїти ринки, зокрема, повідомлення у Truth Social про "продуктивний" телефонний дзвінок з лідером В’єтнаму, це не зупинило обвал. Акції Nike, яка має велику фабрику у В'єтнамі, підскочили, але ця позитивна динаміка стала радше винятком, ніж правилом — загальний ринок залишався під тиском.

Експерти попереджають, що невизначеність навколо торговельної політики США, особливо після жорстких мит, може зберігатися і надалі, якщо адміністрація не подасть чітких сигналів щодо перегляду рішень або подальших економічних домовленостей.

Американські фондові індекси зазнали різкого падіння

Повідомляється, що з моменту інавгурації, індекс Dow Jones Industrial Average втратив 10%, а S&P 500 впав на 13,7% станом на п’ятницю опівдні. Ще серйозніше просів Nasdaq Composite, який знизився на 19,5% і майже досяг ведмежої території. Водночас, згідно з даними FactSet, з рекордного закриття 19 лютого на рівні 20 056,25 пунктів Nasdaq вже просів на понад 21%.

Особливо болючим виявився спад для індексу Russell 2000, який охоплює компанії з малою капіталізацією. Його зниження на 20,3% стало найгіршим стартом за перші 75 днів президентського терміну за всю історію. Індекс увійшов у фазу ведмежого ринку ще у четвер, коли впав більш ніж на чверть від свого історичного максимуму, зафіксованого 25 листопада.

У четвер американські ринки показали найбільше денне падіння з березня 2020 року, коли пандемія COVID-19 вперше завдала удару по глобальній економіці. У п’ятницю тенденція до падіння продовжилася — Dow втратив 1600 пунктів упродовж останніх годин торгів. Внаслідок цього тиждень став для S&P 500 найгіршим з часів "коронавірусного обвалу" 2020 року.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.