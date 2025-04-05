Американские фондовые рынки потерпели наибольший обвал в истории: за два дня потеряно $6,6 триллиона

Американские фондовые рынки потеряли более 11 триллионов долларов с момента инаугурации президента Дональда Трампа 17 января. Только за два дня — в четверг и пятницу — инвесторы потеряли 6,6 триллиона долларов.

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Об этом пишет MarketWatch .

Согласно сообщению, это стало величайшим двухдневным падением рынка за всю историю, согласно данным Dow Jones Market Data.

Резкое падение вызвало объявление президентом Трампом новых масштабных тарифов, значительно превысивших ожидания аналитиков. Многие инвесторы были застигнуты врасплох после заявлений администрации в среду, что вызвало цепную реакцию распродаж на рынке.

"Финансовые рынки требовали от администрации либо отменить тарифы, либо продемонстрировать прорыв в переговорах до пятницы", — отметила Кэтлин Брукс, директор по исследованиям XDB.

Несмотря на попытки президента успокоить рынки, в частности, сообщение в Truth Social о "продуктивном" телефонном звонке с лидером Вьетнама, это не остановило обвал. Акции Nike, имеющей крупную фабрику во Вьетнаме, подскочили, но эта положительная динамика стала скорее исключением, чем правилом – общий рынок оставался под давлением.

Эксперты предупреждают, что неопределенность вокруг торговой политики США, особенно после жестких пошлин, может сохраняться и дальше, если администрация не подаст четких сигналов по пересмотру решений или дальнейших экономических договоренностей.

Американские фондовые индексы подверглись резкому падению

Сообщается, что с момента инаугурации индекс Dow Jones Industrial Average потерял 10%, а S&P 500 упал на 13,7% по состоянию на пятницу в полдень. Еще серьезнее просел Nasdaq Composite, снизившийся на 19,5% и почти достигший медвежьей территории. В то же время, согласно данным FactSet, по рекордному закрытию 19 февраля на уровне 20 056,25 пунктов Nasdaq уже просел более чем на 21%.

Особенно болезненным оказался спад для индекса Russell 2000, охватывающий компании с малой капитализацией. Его снижение на 20,3% стало самым плохим стартом за первые 75 дней президентского срока за всю историю. Индекс вошел в фазу медвежьего рынка еще в четверг, когда упал более чем на четверть своего исторического максимума, зафиксированного 25 ноября.

В четверг американские рынки показали наибольшее дневное падение с марта 2020 года, когда пандемия COVID-19 впервые нанесла удар по глобальной экономике. В пятницу тенденция к падению продолжилась — Dow потерял 1600 пунктов за последние часы торгов. В результате этого неделя стала для S&P 500 худшей со времен "коронавирусного обвала" 2020 года.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.