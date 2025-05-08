Вопреки призывам Трампа: ФРС оставила процентные ставки неизменными

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняя роль центробанка, в среду решила не изменять процентные ставки, оставив их на уровне около 4,25-4,5%. Такое решение центробанк объяснил значительной неопределенностью в экономике, возникшей из-за импортных пошлин, введенных президентом Трампом, проигнорировав таким образом его просьбу снизить ставки.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Сообщается, что неопределенность по экономическим перспективам возросла еще больше, как и риски высшей безработицы и инфляции. Регулятор вновь отметил намерение вернуть инфляцию до целевых 2%.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что из-за пошлин, которые Трамп ввел на весь импорт в США, теперь совершенно не ясно, что делать дальше. По мнению Пауэлла, если пошлины останутся, то они, вероятно, приведут к ускорению инфляции, замедлению экономического роста и росту безработицы.

Обычно центральный банк снижает ставки, чтобы подстегнуть рост экономики и повышает, чтобы затормозить инфляцию. Пока ФРС не будет спешить в вопросе денежно-кредитной политики, хотя если потребуется, то может действовать быстро. Кроме того, глава ФРС отметил, что призывы Трампа к снижению ставок никак не влияют на работу регулятора.

Трамп призвал ФРС снизить ставки

В понедельник, 5 мая, Трамп в соцсети Truth Social назвал Павелла "большим неудачником", заявив, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не снизит ставки немедленно.

"Многие призывают к предупредительному снижению ставок", — написал Трамп, отметив, что цены на энергоносители, продукты и большинство "других вещей" снижаются. "При том, что эти цены так хорошо снижаются, как я и предполагал, инфляции может почти не быть, но может быть замедление экономики, если господин "Слишком поздно", большой неудачник, не снизит ставки сейчас", — написал Трамп.

Еще раньше он назвал Павелла "господином слишком поздно", заявив, что глава ФРС всегда опаздывает с смягчением политики. Незадолго до этого Павелл заявил, что импортные пошлины, вводимые Трампом, могут замедлить рост экономики США и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.

В апреле 2025 года рынок труда США продемонстрировал устойчивость, а фондовые индексы отреагировали резким ростом. Число рабочих мест вне сельского хозяйства возросло на 177 тысяч.

На фоне положительных экономических сигналов президент Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки, отметив отсутствие инфляционного давления.