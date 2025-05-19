Доллар по-прежнему дешевле 42 гривен. В каком настроении валютный рынок будет до конца мая?

Во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны.

На неделе 12-16 мая, после кратковременного укрепления ниже 41 грн/долл., валютный рынок вернулся в привычный диапазон. Наличный курс гривны к доллару находился в пределах 41,1-41,6 грн/долл., официальный закрепился возле отметки 41,5 грн/долл. Наличный курс гривны к европейской валюте составил 46,15-46,8 грн/евро, официальный – 46,4 грн/евро.

В целом обстановка остается контролируемой и предсказуемой. На глобальной арене наметилась определенная разрядка после того, как США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней, что немного усилило позиции доллара. А на внутреннем рынке стабильность гривны поддерживают шаги Национального банка в сторону валютной либерализации и улучшение макроэкономической конъюнктуры, предпосылки к замедлению темпов инфляции – в частности.

Валютная либерализация и рекордный рост резервов НБУ

Аналитики "КИТ Group" в своем отчете выделяют следующие факторы, которые задают настроение на валютном рынке в мае.

Во-первых, НБУ продолжает поэтапно смягчать валютные ограничения. В частности, с 10 мая возобновлены отдельные форвардные операции для банков и клиентов, расширены возможности финансирования зарубежных представительств компаний и расчеты корпоративными картами за рубежом.

"Это придаст рынку прозрачности, а статистика валютного рынка станет более репрезентативной за счет корректного и полного отображения информации о движении валют", – сказано в отчете "КИТ Group".

Во-вторых, за апрель зафиксирован рост валютных резервов НБУ до рекордного уровня – 46,7 млрд долл. Параллельно с этим сократились интервенции на межбанковском рынке и уменьшилась покупка валюты со стороны населения, что сдерживало избыточные курсовые колебания.

В-третьих, потребительская инфляция в апреле (в месячном измерении) замедлилась до 0,7% по сравнению с 1,5% в марте. Хотя год к году уровень инфляции в апреле составил 15,1%, что на 0,5 п.п. больше, чем в марте. Тем не менее, НБУ ожидает, что летом снижение темпов инфляции продолжится, что, в свою очередь, приведет к уменьшению давления на курс.

Данные Госстата

Экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза со своей стороны отмечает, что стабильность гривны на межбанке обусловлена преимущественно ростом экспортной выручки, которая покрывает спрос на валюту. Кроме того, бизнес все больше в расчетах по международным контрактам ориентируется на евро, что оттягивает часть спроса с пары гривна/доллар.

Учитывая, что доля евро в импортных расчетах достигает 50%, это существенно снизило спрос на валюту, поскольку значительная часть участников рынка ожидает дальнейшего падения евро. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Курсовому равновесию пока ничего не угрожает

До конца мая на валютном рынке не стоит ожидать разворота тренда.

Как объясняют эксперты, диапазон движения курса в наличном сегменте за последние четыре недели полностью синхронизирован с официальным курсом, что свидетельствует о соответствии политики НБУ рыночным реалиям.

В то же время, средние спреды между курсами купли-продажи остаются в пределах 60–70 коп., без существенного расширения, что подтверждает равновесие на валютном рынке и достаточную конкуренцию среди его операторов, в частности в наличном сегменте. аналитики "КИТ Group"

Также на межбанке наблюдается сокращение объемов валютных операций, что вместе с уменьшением интервенций НБУ дает основания говорить о частичном самобалансировании рынка без чрезмерного участия регулятора. Дополнительную психологическую поддержку гривне обеспечивает рост международных резервов Нацбанка, которые формируют фундамент для устойчивости курса.

На международном рынке доллар остается под давлением из-за опасений стагфляции в экономике США, что, в свою очередь, снижает влияние внешних факторов на гривну. Вместе с тем, в виду неопределенности в паре доллар-евро НБУ, вероятно, будет удерживать курсовую стабильность в отношении доллара.

Курс евро к доллару на мировом рынке

Данные Investing