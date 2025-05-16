Главное – не паниковать, потому что доллар и евро – это сильные валюты, — Наталья Лозинская, RwSbank

Второй приход Дональда Трампа в кресло президента США уже третий месяц сопровождается торговыми войнами, неоднозначными заявлениями, лихорадкой на мировых биржах и всеобщей неопределенностью. Это все отмечается непосредственно и в Украине. О ситуации с курсом доллара в ближайшее время; об ОВГЗ, как средстве хранения денег; о банковских металлах, как инструменте инвестирования delo.ua рассказала заместитель директора Департамента межбанковского бизнеса RwSbank Наталья Лозинская.

Как повлияли на курс доллара 100 дней президентства Трампа – как глобально так и территориально (в Украине)?

— В первые 100 дней президентства Трампа во втором сроке курс доллара значительно упал как на глобальном уровне, так и в Украине. В основном, это связано с агрессивной тарифной политикой, что повлекло за собой торговые войны с Китаем, Мексикой, Канадой и отток инвесторов из США.

С начала января 2025 г. индекс доллара упал на 9%, что стало наихудшим показателем президентства со времен Ричарда Никсона (1973 г.), что в свою очередь привело к снижению прогноза по росту экономики США. Также, позиция Трампа о возможном выходе США из МВФ вызвала обеспокоенность по поводу стабильности доллара, как мировой валюты. А постоянные претензии по поводу территориальной целостности других стран, подорвало доверие к США, как к гаранту мира в мире, что и позволяло Штатам удерживать лидерские позиции на мировой арене.

Общая нестабильность на мировых финансовых рынках повлекла за собой колебания курса гривны и в Украине, что почувствовали на себе украинские экспортеры и импортеры. Ослабление доллара частично было урегулировано внутренними экономическими факторами, такими как инфляция, монетарная политика НБУ. Но даже в Украине все ощутили резкий рост курса евро по отношению к доллару, который несколько снижается.

Чего ждать от доллара в ближайшее время и в перспективе года?

— Объем госдолга США превысил отметку в $36 трлн (на 21.11.2024 года), что говорит о провалах в экономике США, которые могут привести к глобальному кризису в ближайшем будущем (2-3 года). В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения иностранных инвестиций в казначейские обязательства США на основании снижения доверия к финансовым институтам США и агрессивной политике Трампа. Из-за высоких процентных ставок (4,35% на 10-летние казначейские обязательства) и увеличения дефицита бюджета, расходы на обслуживание долга США остаются высокими, что влияет не только на будущие заимствования, но и подрыв доллара как мирового лидера валют. На международном рынке наблюдается активная политика диверсификации портфелей у иностранных инвесторов и активное уменьшение вложений в долларовые активы.

Агрессивная тарифная политика Трампа скорее связана с попыткой избегания кризиса в будущем и решения проблемы с внешним долгом. Хотя торговая война между Китаем и США может еще долго играть «свою пластинку». При согласовании тарифов между США и странами Европы возможно и укрепление доллара по отношению к евро.

Как на курсе валют отображаются заявления лидеров США?

— Для нас, украинских финансистов или аналитиков, анализ реакции валютного рынка на заявления лидеров США — задача непростая. Мы, безусловно, следим за событиями, читаем мировые аналитические обзоры, слушаем, что говорят глава ФРС, президент США, министр финансов. Но стоит признать: в большинстве своем мы видим только верхушку айсберга.

Чтобы по-настоящему глубоко понимать последствия таких заявлений, нужно иметь не только доступ к информации, но и жить в контексте этой экономики — чувствовать внутренние ожидания бизнеса, поведение инвесторов, рынок труда, политическое напряжение. Все это влияет на рынок часто неочевидным образом.

Так, заявления американских лидеров, особенно со стороны ФРС, могут мгновенно менять ожидания инвесторов по процентным ставкам, и соответственно колебать курс доллара. Но глубина воздействия зависит от множества внутренних сигналов, которые мы, находясь вне системы, не всегда можем точно считать.

В общем, картина следующая. По состоянию на май 2025 года, заявления руководителей США, в том числе главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джереми Пауэлла, все же оказывают значительное влияние на валютные курсы, в том числе на доллар США. Пауэлл недавно заявил, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок, несмотря на давление со стороны президента Трампа. Он отметил необходимость "ожидающего подхода" из-за неопределенности, связанной с международными тарифами, и описал экономику США как устойчивую и в хорошем состоянии, что поддерживает осторожную позицию ФРС по изменению стоимости заимствований.

Эта аккуратная позиция ФРС может привести к укреплению доллара США, поскольку инвесторы часто ищут стабильные активы в условиях экономической неопределенности. Однако, если экономические показатели ухудшатся или другие факторы, такие как торговые войны, повлекут за собой снижение экономической активности, ФРС может быть вынуждена изменить свою политику.

Стоит заметить, что чем взвешеннее и предсказуемее политика страны, тем стабильнее обычно ее валюта. К примеру, швейцарский франк демонстрирует устойчивость благодаря стабильной внутренней и внешней политике, хотя его доля во внешнеэкономических расчетах Украины остается незначительной. В то же время укрепление (рост) франка отчасти было обусловлено именно политическими заявлениями и ожиданиями, связанными с политикой Дональда Трампа.

В чем хранить деньги, когда мы видим, что разница между евро и долларом достаточно быстро растет?

— Для рядового украинца сейчас это действительно актуальный вопрос, потому что курсы валют меняются, и часто это выглядит как нечто угрожающее. Но главное – не паниковать, а понимать простую вещь: и евро, и доллар – это сильные валюты. То, что между ними меняется соотношение, это нормальная рыночная ситуация, которая зависит от событий в США, ЕС, политики центральных банков и общего состояния мировой экономики.

Да, Национальный банк Украины действительно рассматривает возможность постепенного перехода от доллара к евро как основной валюты курсовой привязки. Это связано с тем, что по последним данным доля валютных операций в евро в Украине приближается к 50% — и такая динамика свидетельствует о реальном росте роли евро во внешнеэкономических расчетах.

Однако это не значит, что сейчас всем украинцам нужно срочно бежать в обменник и конвертировать все сбережения в евро. Это скорее долгосрочная тенденция, а не резкий переход. К тому же такая политика может изменяться — курсовая привязка к евро может не прижиться или не быть активно реализована в ближайшие годы, учитывая макроэкономические и геополитические факторы.

Переориентация на евро — стратегия, которая зависит не только от желания Нацбанка, но и от стабильности еврозоны, политических связей Украины с ЕС, рыночного поведения бизнеса и готовности банковской системы. Поэтому более целесообразно сохранять валютный баланс, держа сбережения в нескольких валютах — например, в гривне (краткосрочные потребности), долларе (как мировой резервной валюте) и евро (учитывая возможную региональную переориентацию).

Если хранить не в валюте, а в ОВГЗ, то что вы скажете об их доходности в 2025 году?

— В связи с поднятием учетной ставки НБУ до 15,5% с 14,5% в начале года в 2025 году доходность в ОВГЗ также выросла в среднем на 1% и составляет 17,1% на ОВГЗ со сроком погашения до 2х лет и 17,8% на ОВГЗ со сроком погашения до трех лет.

Учитывая, что доходы по ОВГЗ для физических лиц не облагаются налогами (НДФЛ – 18%) и военным сбором (5%), вложение средств в ОВГЗ является достаточно привлекательным инструментом по сравнению с депозитами. А учитывая факт постоянного колебания курса доллара, ставка по гривневым ОВГЗ выглядит достаточно привлекательной на фоне непонятной ситуации с долларом и уменьшения его популизации как международной валюты.

Таким образом, преимущества инвестирования в ОВГЗ: высокая доходность; безопасность – ОВГЗ являются государственными ценными бумагами, которые 100% гарантированы государством для предотвращения; налоговые льготы (доход от инвестиций в ОВГЗ освобождается от налогообложения).

Как на прибыльность ОВГЗ влияют колебания курса?

— Один из главных факторов, влияющих на прибыльность ОВГЗ, это колебание курса доллара. К примеру, если гривна упадет на 20% за год, а доходность по ОВГЗ составляет 17%, то вы фактически теряете покупательную способность в долларах. Чтобы минимизировать валютный риск можно вложить средства в валютные ОВГЗ в евро или долларах. Но в последнее время Министерство Финансов Украины резко уменьшает выпуск ОВГЗ номинированные в иностранной валюте, а также и ставки доходности по ним.

Из собственных наблюдений вижу, что сейчас в ОВГЗ вкладывает очень много украинцев и особенно молодых – они поверили этим сбережениям. Какая с вашей точки зрения динамика в этом вопросе – растет ли и как растет количество держателей облигаций?

— Учитывая тот факт, что доходы по ОВГЗ для физических лиц не облагаются налогами (НДФЛ – 18%) и военным сбором (5%), уплаты «тела» и купонного дохода полностью гарантируются государством, ставки по ним выше, чем ставки по депозитам, это все делает вложение средств в ОВГЗ все более интересным.

Из опыта отмечу, что растет не только количество держателей в ОВГЗ, но и сумма вложений в ОВГЗ, что можно проследить по данным на сегодняшний день:

Физические лица уже вложили в ОВГЗ 88,8 млрд грн – это в 3,7 раза больше , чем было в начале 2022 года.

уже вложили в ОВГЗ – это в , чем было в начале 2022 года. Юридические лица, включая страховые компании — 194,2 млрд грн, что в 2,3 раза больше того же периода.

Учитывая, что Министерство финансов Украины на протяжении всей полномасштабной войны — уже более трех лет — стабильно выплачивает средства по ОВГЗ (как основную сумму инвестиций, так и проценты), это стало ключевым фактором доверия к этому инструменту со стороны граждан и бизнеса.

Люди все чаще выбирают ОВГЗ не только как способ сохранить сбережения, но и как возможность их приумножить. Более привлекательные ставки по сравнению с банковскими депозитами, возможность досрочных продаж и общая доступность — все это делает ОВГЗ все более популярными среди внутренних инвесторов.

Какая сейчас вообще ситуация с банковскими металлами на фоне валютных колебаний?

— В связи с глобальной финансовой турбулентностью и ослаблением позиций доллара США все больше инвесторов выходят из американских активов и переориентируются на банковские металлы — прежде всего золото.

На международных биржах золото сейчас активно скупают большими объемами. За последний месяц его цена выросла примерно на $300 за тройскую унцию и сейчас колеблется в пределах $3300 с потенциалом дальнейшего роста до $3600. Такая динамика указывает на то, что рынок ожидает продолжения геополитической и экономической нестабильности.

Основные банковские металлы для инвестирования – это золото, серебро и платина. Их можно приобрести как в физическом виде (в слитках), так и в биржевой форме (через ETF или фьючерсные контракты). Как и валюты, банковские металлы подвергаются влиянию макроэкономических факторов: статистики по инфляции, решениям центральных банков, уровню безработицы, геополитическим угрозам.

Сейчас мы наблюдаем общемировой тренд по росту цен почти по всем банковским металлам. Это вполне логично — во времена глобальной неопределенности (конфликты на Ближнем Востоке, напряжения в отношениях США-Китай, Индия–Пакистан) металлы традиционно выступают «тихой гаванью» для капитала.

Другими словами, банковские металлы снова подтверждают свою репутацию стабильного инструмента защиты капитала, особенно в периоды, когда доверие к фиатным валютам снижается.

Если сравнить хранение сбережений в валюте (депозитах), ОВГЗ и банковских металлах, то какой из способов наиболее привлекателен? И если бы вы формировали инвестиционный портфель на 2025 год, то пропорционально как бы вложились в каждое направление?

— Любой инвестиционный портфель формируется диверсификационно с учетом сроков погашения, валют, оборачиваемости активов и цели самого инвестора – сохранение средств, приумножение или защита от инфляции.

Если взять вложения в валютные депозиты, то плюсы от вложений – это защита от девальвации гривны и надежность (если банк надежен). Минусы таких вложений – низкие ставки на валютные депозиты (от 0,1 до 3% годовых), уплата налогов (НДФЛ и военный сбор), риск стабильности банка и лимит гарантированной суммы возврата от ФГВФЛ (сейчас такого лимита нет, но после отмены военного положения сумма возврата составит до 600 тыс. грн.).

ОВГЗ в гривне сейчас выглядят привлекательно благодаря высокой доходности — от 17,1 до 17,8% годовых на срок 2–3 года. Это гораздо больше, чем по валютным инструментам. Однако стоит учитывать валютный риск: в случае обесценивания гривни по сравнению с долларом или евро общая прибыль может снизиться. В то же время эти инструменты имеют существенные преимущества — 100% гарантию погашения со стороны государства и полное отсутствие налогообложения дохода, что означает «чистую» прибыль без дополнительных расходов. Еще один плюс — высокая ликвидность: в случае необходимости ОВГЗ можно продать практически за один день и быстро обналичить.

Если сравнивать с вложением в банковские металлы (золото, серебро или платину), то в первую очередь – это защита от глобальных рисков и инфляции, военной нестабильности. Но есть и минусы – не приносят регулярный доход, если вы не торгуете ими на международных биржах, прибыль получается только при росте цены и продажи; широкий спред между покупкой и продажей, а также зависимость от мировых рынков. Также, нужно принять во внимание, что в Украине вы можете приобрести в банковских слитках только золото, все остальные металлы на бирже без физического ввоза их на территорию Украины.

Все это можно подытожить кратким выводом, если вам интересна высокая доходность – это вложения в гривневые ОВГЗ, если вы хотите защититься от девальвации роста курса доллара или евро – это валютные ОВГЗ или валютный депозит. А если ваша цель – защита от глобальных рисков и вы готовы уложиться на долгосрочный период – это вложения в банковские металлы.

Если бы я формировала инвестиционный портфель на 2025 год, ориентировалась бы на сочетание стабильности, доходности и доступа к средствам. Около 40% я бы вложила в ОВГЗ – это надежный и выгодный инструмент с фиксированным доходом, стабильно работающий даже в сложные периоды. Еще 30% разместили в банковских металлах, прежде всего в золоте — как защиту от глобальной нестабильности, хотя и с учетом возможной волатильности. Остальные 30% оставила бы на валютных депозитах, преимущественно в евро, что соответствует текущей политике НБУ. Такой портфель дает баланс между сохранностью, ростом и доступностью средств.