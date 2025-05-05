Угроза национальной безопасности: Трамп вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил обеспокоенность состоянием американской киноиндустрии, утверждая, что она находится на грани кризиса. Поэтому он поручил начать процесс введения в стране 100-процентных пошлин на все фильмы, снятые за границей.

Об этом он написал в соцсети Х.

Трамп заявил о "скорой смерти" американской киноиндустрии в результате якобы согласованных действий других государств, предлагающих "разные стимулы", чтобы переманить американских кинопроизводителей.

Как считает глава Белого дома, такие шаги не только снижают экономическую активность в США, но и представляют "информационно-пропагандистскую угрозу и угрозу национальной безопасности".

"Голливуд и многие другие регионы США терпят разрушения. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, кроме всего прочего, еще и месседжи и пропаганда", — заявил Трамп.

Он добавил, что поручил начать процесс введения в стране 100-процентных пошлин на все фильмы, снятые за границей

"Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все произведенные за рубежом фильмы, попадающие в нашу страну. Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке!", — подчеркнул президент США.

Пошлина Трампа

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.

Также Трамп рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.

9 апреля Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневная пауза для взаимных и 10% тарифов.