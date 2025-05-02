ЕС оштрафовал TikTok на €530 миллионов за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай

Европейские регуляторы оштрафовали TikTok на 530 миллионов евро (600 миллионов долларов США) после четырехлетнего расследования, которое выявило нарушение жестких правил конфиденциальности ЕС из-за передачи данных пользователей в Китай.

Об этом пишет Bloomberg.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), которая является главным регулятором TikTok в ЕС, обвинила компанию в недостаточной прозрачности того, куда именно посылались данные.

DPC заявила, что TikTok в апреле раскрыл информацию о хранении данных европейских пользователей на серверах в Китае, что противоречит предварительным доказательствам, которые компания направила регулятору.

Расследование началось еще в 2021 году. И хотя платформа утверждала, что не хранит данные пользователей из ЕС на серверах в Китае, надзорный орган нашел противоречащие этому доказательства.

Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл заявил, что компания нарушила Общий регламент о защите данных (GDPR), поскольку TikTok не смог доказать, что персональные данные пользователей из ЕС, к которым имели удаленный доступ сотрудники в Китае, защищены на таком же высоком уровне, который предусматривает европейское законодательство.

Теперь TikTok должен изменить свою обработку данных в соответствии с европейским законодательством в течение шести месяцев. В настоящее время платформа имеет 159,1 миллиона активных пользователей ежемесячно в Европе.

TikTok заявил, что обжалует решение в полном объеме, и что никогда не получал запрос на данные европейских пользователей от китайских властей и никогда не предоставлял им данные европейских пользователей.

Напомним, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля над приложением американским инвесторам не удалось.

Ранее Трамп заявил, что соглашение о продаже TikTok американскому покупателю с китайской компанией ByteDance будет заключено до субботы, 5 апреля. Также он предполагал, что может снизить пошлины на товары из Китая в обмен на сделку с ByteDance по продаже американских активов TikTok.