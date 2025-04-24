Южная Корея обвиняет китайский DeepSeek в незаконном сборе данных пользователей

Китайский стартап DeepSeek, по утверждению южнокорейского регулятора, незаконно собирал и передавал данные пользователей и их поисковые запросы без должного разрешения, пока его приложение было доступно в Южной Корее.

Об этом пишет Reuters.

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи заявила, что компания Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co Ltd не получила согласия пользователей на передачу персональных данных в ряд компаний в Китае и Соединенных Штатах, когда была запущена в стране в январе.

Регулятор утверждает, что DeepSeek также посылал содержимое запросов, введенных пользователями приложения, в облачную платформу Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd.

DeepSeek объяснил регулятору, что передача информации к Volcano Engine имела целью улучшить опыт пользователей, и заверил, что передача содержания запросов была прекращена 10 апреля. В ответ, Комиссия приняла решение немедленно рекомендовать DeepSeek удалить перенесенные на облачную платформу запросы пользователей и разработать юридические механизмы для трансграничной передачи персональных данных.

Ссылаясь на заявление Южной Кореи, министерство иностранных дел Китая заявило, что китайское правительство не требовало и никогда не потребует от компаний незаконного сбора и хранения данных.

Напомним, ранее китайский стартап DeepSeek, вызвавший фурор своим ИИ, временно ограничил доступ к своей платформе из-за перегрузки серверов и объявил о повышении тарифов.