DeepSeek сокращает разрыв между Китаем и США в области искусственного интеллекта

Китай сократил разрыв с США в развитии ИИ до трех месяцев в некоторых областях, поскольку такие компании как DeepSeek научились более эффективно использовать чипы и применять алгоритмы.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Ли Кай-фу, видная фигура в сфере глобального искусственного интеллекта и бывший глава Google China, заявил, что стартап DeepSeek показал, что Китай вырвался вперед в таких отраслях как разработка инфраструктурного программного обеспечения.

DeepSeek поразил мировую индустрию искусственного интеллекта, когда в январе запустил модель рассуждений, которая, по словам стартапа, была обучена на менее развитых чипах и была дешевле в разработке, чем ее западные конкуренты. Это заявление подвергло сомнению предположение, что санкции США сдерживают китайский сектор ИИ.

"Раньше, я думаю, разрыв составлял от шести до девяти месяцев, и мы отставали во всем. А теперь, я думаю, отставание, вероятно, составляет три месяца по некоторым основным технологиям, но действительно опережаем в некоторых конкретных отраслях", — сказал Ли.

Он добавил, что санкции Вашингтона в отношении полупроводниковой отрасли являются "палкой с двумя концами", которая создает краткосрочные проблемы, но также вынуждает китайские компании внедрять инновации в условиях ограничений.

"Тот факт, что DeepSeek способен выстраивать цепочку мыслей с помощью нового способа обучения с подкреплением, или догоняет США, быстро обучаясь, или, возможно, даже более инновационным сейчас", — добавил Кай-фу.

Технологический сектор Китая включился в мировую гонку по разработке генеративного ИИ вскоре после запуска ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года, но до запуска DeepSeek многие лидеры технологических отраслей страны заявляли, что они значительно отстают от западных коллег.

Ли, управляющий собственной венчурной фирмой, основал 01.AI в марте 2023 года, присоединился к другим новым стартапам в области ИИ, таким как ZhipuAI и Moonshot, а также к китайским технологическим гигантам Baidu, Alibaba и ByteDance, в создании основных моделей. По его словам, 01.AI сосредоточится на практических приложениях ИИ — программных решениях, которые помогают клиентам эффективнее развертывать базовые модели. Компания уже начала получать доход и прогнозирует рост к 2025 году в несколько раз.

Напомним, CoreWeave , стартап в области искусственного интеллекта, подписал пятилетний контракт на сумму 11,9 млрд долларов с OpenAI в преддверии своего выхода на фондовый рынок.