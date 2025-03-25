DeepSeek скорочує розрив між Китаєм та США в галузі штучного інтелекту

Китай скоротив розрив у розвитку ШІ зі США до трьох місяців у деяких областях, оскільки такі компанії, як DeepSeek, навчилися більш ефективно використовувати чіпи та застосовувати алгоритми.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Лі Кай-фу, видна постать у сфері глобального штучного інтелекту та колишній глава Google China, заявив, що стартап DeepSeek показав, що Китай вирвався вперед у таких галузях, як розробка інфраструктурного програмного забезпечення.

DeepSeek вразив світову індустрію штучного інтелекту, коли в січні запустив модель міркувань, яка, за словами стартапу, була навчена на менш розвинених чіпах і була дешевшою в розробці, ніж її західні конкуренти. Ця заява поставила під сумнів припущення, що санкції США стримують китайський сектор ШІ.

"Раніше, я думаю, розрив становив від шести до дев'яти місяців, і ми відставали у всьому. А тепер, я думаю, відставання, ймовірно, становить три місяці за деякими основними технологіями, але насправді випереджаємо у деяких конкретних галузях", — сказав Лі.

Він додав, що санкції Вашингтона щодо напівпровідникової галузі є "палицею з двома кінцями", яка створює короткострокові проблеми, але також змушує китайські компанії впроваджувати інновації в умовах обмежень.

"Той факт, що DeepSeek здатний вибудовувати ланцюжок думок за допомогою нового способу навчання з підкріпленням, або наздоганяє США, швидко навчаючись, або, можливо, є навіть більш інноваційним зараз", — додав Кай-фу.

Технологічний сектор Китаю включився у світові перегони з розробки генеративного ШІ незабаром після запуску ChatGPT від OpenAI наприкінці 2022 року, але до запуску DeepSeek багато лідерів технологічних галузей країни заявляли, що вони значно відстають від західних колег.

Лі, який також керує власною венчурною фірмою, заснував 01.AI у березні 2023 року, приєднався до інших нових стартапів в області ШІ, таких як ZhipuAI та Moonshot, а також до китайських технологічних гігантів Baidu, Alibaba та ByteDance, у створенні основних моделей. За його словами, 01.AI натомість зосередиться на практичних додатках ШІ — програмних рішеннях, які допомагають клієнтам ефективніше розгортати базові моделі. Компанія вже почала отримувати дохід і прогнозує зростання до 2025 року у кілька разів.

Нагадаємо, CoreWeave, стартап в галузі штучного інтелекту, підписав п'ятирічний контракт на суму 11,9 млрд доларів з OpenAI напередодні свого виходу на фондовий ринок.