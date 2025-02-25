DeepSeek поспішає запустити нову модель R2: які новації очікують користувачів

Минулого місяця китайський стартап, який спровокував ажіотаж на світовому фондовому ринку, запропонувавши низьку ціну на модель міркувань на основі штучного інтелекту, яка перевершила багатьох західних конкурентів. DeepSeek прагне максимально використати свою перевагу і планує представити користувачам нову модель чат-бота під назвою R2.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами трьох джерел, знайомих із компанією, зараз компанія з Ханчжоу прискорює запуск наступника січневої моделі R1. Deepseek планувала випустити R2 на початку травня, але тепер хоче випустити його якомога раніше. Компанія сподівається, що нова модель чат-бота вироблятиме найкраще кодування і зможе розмірковувати, крім англійської, й іншими мовами.

Конкуренти все ще перетравлюють наслідки появи R1, який був створений на базі менш потужних чіпів Nvidia, але при цьому конкурентоспроможний у порівнянні з тими, на розробку яких американські технологічні гіганти витратили сотні мільярдів доларів.

"Запуск моделі R2 від DeepSeek може стати поворотним моментом в індустрії ШІ. Успіх DeepSeek у створенні економічно ефективних моделей ШІ ймовірно, підштовхне компанії по всьому світу прискорити власні зусилля... зламавши мертву хватку кількох домінуючих гравців у цій галузі", — сказав Віджаясімха Алілугхатта, головний операційний директор індійського постачальника технологічних послуг Zensar.

На думку журналістів, R2, ймовірно, стурбує уряд США, який визначив лідерство в галузі штучного інтелекту як національний пріоритет. Його випуск може ще більше активізувати китайську владу та компанії, десятки з яких заявляють, що почали інтегрувати моделі DeepSeek у свої продукти.

Ще до того, як R1 привернув увагу всього світу, з'явилися ознаки того, що DeepSeek завоював прихилість Пекіна. Наразі китайські компанії і державні органи впроваджують моделі DeepSeek такими темпами, які не були доступні іншим фірмам. Щонайменше 13 китайських міських адміністрацій і 10 державних енергетичних компаній заявили, що впровадили DeepSeek у свої системи.

"Якщо DeepSeek стане загальноприйнятою моделлю ШІ в китайських державних структурах, західні регулятори можуть побачити в цьому ще одну причину для посилення обмежень на чіпи ШІ або співробітництво в галузі програмного забезпечення", — вважає Стівен Ву, експерт зі штучного інтелекту та засновник хедж-фонду Carthage Capital.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що китайський стартап DeepSeek, що викликав фурор своїм ШІ, тимчасово обмежив доступ до своєї платформи через перевантаження серверів та оголосив про підвищення тарифів.