DeepSeek спешит запустить новую модель R2: какие новации ожидают пользователей

В прошлом месяце китайский стартап, спровоцировала ажиотаж на мировом фондовом рынке, предложив низкую цену на модель чат-бота на основе искусственного интеллекта, превзошедшего многих западных конкурентов. DeepSeek стремится максимально использовать свое преимущество и планирует представить пользователям новую модель под названием R2.

Об этом сообщает агентство R euters.

По словам трех источников, знакомых с компанией, сейчас компания Ханчжоу ускоряет запуск преемника январской модели R1. Deepseek планировала выпустить R2 в начале мая, но теперь хочет выпустить его как можно раньше. Компания надеется, что новая модель чат-бота будет производить наилучшую кодировку и сможет рассуждать, кроме английского, и на других языках.

Конкуренты все еще переваривают последствия появления R1, который был создан на базе менее мощных чипов Nvidia, но при этом конкурентоспособен по сравнению с теми, на разработку которых американские технологические гиганты потратили сотни миллиардов долларов.

"Запуск модели R2 от DeepSeek может стать поворотным моментом в индустрии ИИ. Успех DeepSeek в создании экономически эффективных моделей ИИ вероятно, подтолкнет компании по всему миру ускорить собственные усилия... сломав мертвую хватку нескольких доминирующих игроков в этой области", — сказал Виджаясимха Алил.

По мнению журналистов, появление R2, вероятно, обеспокоит правительство США, определившее лидерство в области искусственного интеллекта как национальный приоритет. Его выпуск может еще больше активизировать китайские власти и компании, десятки из которых заявляют, что начали интегрировать модели DeepSeek в свои продукты.

Еще до того, как R1 привлек внимание всего мира, появились признаки того, что DeepSeek завоевал расположение Пекина. Китайские компании и государственные органы внедряют модели DeepSeek такими темпами, которые не были доступны другим фирмам. По меньшей мере, 13 китайских городских администраций и 10 государственных энергетических компаний заявили, что внедрили DeepSeek в свои системы.

"Если DeepSeek станет общепринятой моделью ИИ в китайских государственных структурах, западные регуляторы могут увидеть в этом еще одну причину для усиления ограничений на чипы ИИ или сотрудничество в области программного обеспечения", — считает Стивен Ву, эксперт по искусственному интеллекту и основатель хедж-фонда Carthage Capital.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что китайский стартап DeepSeek, вызвавший фурор своим ИИ, временно ограничил доступ к своей платформе из-за перегрузки серверов и объявил о повышении тарифов.