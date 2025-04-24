Південна Корея звинувачує китайський DeepSeek у незаконному зборі даних користувачів

Китайський стартап DeepSeek, за твердженням південнокорейського регулятора, незаконно збирав та передавав дані користувачів і їхні пошукові запити без належного дозволу, поки його додаток був доступний в Південній Кореї.

Про це пише Reuters.

Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї заявила, що компанія Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co Ltd не отримала згоди користувачів на передачу персональних даних низці компаній у Китаї та Сполучених Штатах, коли була запущена у країні у січні.

Регулятор стверджує, що DeepSeek також надсилав вміст запитів, введених користувачами додатку, до хмарної платформи Beijing Volcano Engine Technology Co. Ltd. разом з інформацією про пристрої, мережі та додатки.

DeepSeek пояснив регулятору, що передача інформації до Volcano Engine мала на меті покращити досвід користувачів, і запевнив, що передачу змісту запитів було припинено 10 квітня. У відповідь на це, Комісія ухвалила рішення негайно рекомендувати DeepSeek видалити перенесені на хмарну платформу запити користувачів та розробити юридичні механізми для транскордонної передачі персональних даних.

Посилаючись на заяву Південної Кореї, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що китайський уряд не вимагав і ніколи не вимагатиме від компаній незаконного збору та зберігання даних.

Нагадаємо, раніше китайський стартап DeepSeek, що викликав фурор своїм ШІ, тимчасово обмежив доступ до своєї платформи через перевантаження серверів та оголосив про підвищення тарифів.