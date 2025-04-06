Китай заблокировал продажу TikTok США после новых пошлин Трампа

Несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля над приложением американским инвесторам не удалось.

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Об этом пишет Вloomberg.

Причиной стало решение Китая отозвать свое одобрение после того, как Белый дом объявил новую волну пошлин на китайский импорт, что привело к обострению торгового напряжения.

По данным источников, знакомых с переговорами, до 5 апреля планировалось официальное объявление о создании новой американской версии TikTok, где ByteDance имела бы менее 20% доли, что отвечало бы требованиям нового законодательства США. Однако на следующий день после принятия пошлин китайская сторона отозвала поддержку соглашения, требуя, прежде всего, переговоров по тарифам.

ByteDance подтвердила ведение переговоров с правительством США, но отметила, что соглашение может быть заключено только в соответствии с китайским законодательством. Пока Трамп предоставил еще 75 дней в завершение переговоров, хотя это уже превышает установленный законом предел одноразового 90-дневного продления.

Под давлением дедлайна команда Трампа рассматривала предложение от американского консорциума, в который входят Oracle, Blackstone и Andreessen Horowitz. План предполагает создание отдельной американской структуры TikTok, где 50% владели бы новые инвесторы, еще 30% — действующие американские инвесторы ByteDance, а китайская компания сохранила бы менее 20%.

Противоречивой оставалась судьба ключевого алгоритма TikTok, который, согласно плану, должен был остаться в собственности ByteDance. Это вызвало критику, ведь контроль Китая над технологией оставляет риски доступа к данным пользователей.

Ситуация также отражает изменение позиции Трампа. Если в 2020 году он пытался полностью запретить TikTok из-за угроз нацбезопасности, то теперь он называет приложение эффективным инструментом для охвата молодежи и фактором своей победы на выборах 2024 года. В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил, что США готовы рассматривать тарифные уступки в обмен на поддержку соглашения со стороны Пекина.

Министерство иностранных дел Китая в ответ подчеркнуло, что страна последовательно выступает против пошлин и нарушений рыночных правил и оставляет за собой право на контрмеры.

Добавим, ранее Трамп заявил, что соглашение о продаже TikTok американскому покупателю с китайской компанией ByteDance будет заключено до субботы, 5 апреля. Также он предполагал, что может снизить пошлины на товары из Китая в обмен на сделку с ByteDance по продаже американских активов TikTok.