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Трамп о продаже TikTok: Соглашение будет заключено до 5 апреля, есть много покупателей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что соглашение о продаже TikTok американскому покупателю с китайской компанией ByteDance будет заключено до субботы, 5 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Еще в январе Трамп установил 5 апреля крайним сроком для того, чтобы был найден новый — не китайский — владелец для активов TikTok в США.
По словам главы Белого дома, на покупку приложения немало кандидатов среди многих компаний.
"У нас много потенциальных покупателей. Существует огромный интерес к TikТok. Я хотел бы, чтобы TikТok остался жив", — заявил Трамп во время общения с журналистами.
Reuters пишет, что частная инвестиционная компания Blackstone рассматривает возможность произвести небольшую миноритарную инвестицию в американскую деятельность TikTok.
Blackstone ведет переговоры о сотрудничестве с акционерами ByteDance, в частности, с группами Susquehanna International и General Atlantic, чтобы внести свежий капитал для участия в торгах за американский бизнес TikTok.
Вашингтон заявляет, что собственность TikTok компанией ByteDance делает его зависимым от китайского правительства и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния против США и сбора данных об американцах.
В частности, Трамп ранее заявлял, что готов продлить апрельский дедлайн, если не будет достигнута договоренность о приложении для социальных сетей.
Также Трамп предполагал, что может снизить пошлины на товары из Китая в обмен на сделку с компанией ByteDance по продаже американских активов TikTok.
В случае, если TikTok не найдет новых владельцев, и соглашение не будет заключено до 5 апреля включительно, приложение прекратит свою работу на территории США. В настоящее время более 170 миллионов американцев пользуются им.
В США хотят запретить TikTok
Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat .
Но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, впрочем, поручив Министерству торговли провести исследование проблем безопасности в отношении этих приложений. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.
Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.
В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".
Ранее сообщалось, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску.