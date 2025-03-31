Трамп про продаж TikTok: Угоду буде укладено до 5 квітня, є багато покупців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що угода про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладена до суботи, 5 квітня.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Reuters.

Ще в січні Трамп встановив 5 квітня крайнім терміном для того, щоб було знайдено нового — не китайського — власника для застосунку у США.

За словами очільника Білого дому, на купівлю застосунку є чимало кандидатів серед багатьох компаній.

"У нас багато потенційних покупців. Існує величезний інтерес до TikТok. Я хотів би, щоб TikТok залишився живим", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

Reuters пише, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість зробити невелику міноритарну інвестицію в американську діяльність TikTok.

Blackstone веде переговори про співпрацю з акціонерами ByteDance, зокрема з групами Susquehanna International та General Atlantic, щоб внести свіжий капітал для участі в торгах за американський бізнес TikTok.

Вашингтон заявляє, що власність TikTok компанією ByteDance робить його залежним від китайського уряду, і Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу проти США і збору даних про американців.

Зокрема, Трамп раніше заявляв, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо не буде досягнуто домовленості щодо додатка для соціальних мереж.

Також Трамп припускав, що може знизити мита на товари з Китаю в обмін на угоду з компанією ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.

У випадку, якщо для TikTok не знайдеться нових власників, і угоду не буде укладено до 5 квітня включно, застосунок припинить свою роботу на території США. Наразі понад 170 мільйонів американців користуються ним.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTokна своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

Раніше повідомлялося, що китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску.