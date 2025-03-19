Трамп хоче налагодити відносини з Китаєм, щоб уникнути впливу Пекіна на відносини з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що Америка прагне порозумітися з Китаєм у відповідь на побоювання, що на його нові відносини з Путіним може вплинути Пекін.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Sky News.

В інтерв’ю журналістам Трамп заявив, що мав "чудову" телефонну розмову з президентом Росії, під час якої Путін нібито погодився призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

На питання про небезпеку впливу Китаю на Росію в контексті можливих мирних переговорів, Трамп зазначив, що США прагнуть поліпшити торговельні відносини з Китаєм і досягти балансу в торгівлі між двома країнами.

Він додав, що Сполучені Штати мають проблеми з торгівлею, зокрема, значний дисбаланс у відносинах із Китаєм.

Трамп наголосив, що США залишаються важливим партнером для Китаю у сфері торгівлі та пообіцяв працювати над зменшенням дефіциту у відносинах між двома державами.

Видання нагадує, що Трамп вперше ввів мита проти Пекіна ще у 2018 році, звинувативши націю в нечесній торговельній практиці. А у березні 2025 року він запровадив додатковий 10-відсотковий податок на імпорт з Китаю, на що Пекін відповів підвищенням мит на американські сільськогосподарські товари.

Китай припинив імпорт зрідженого газу з США

Тим часом китайські компанії вже 40 днів не імпортують зріджений природний газ (LNG) із США. Трейдери повідомляють, що Китай, через існуючі довгострокові контракти на американський газ, перенаправляє ці поставки до Європи. Крім того, китайські компанії відмовляються від нових угод з американськими постачальниками, шукаючи альтернативні джерела в Азії та на Близькому Сході.

З 10 лютого у відповідь на загальні збори США з китайського експорту Пекін запровадив 15% мито на поставки зрідженого природного газу із США. 10 березня, набули чинності китайські мита у розмірі 15% на низку сільськогосподарських товарів США, що може загострити торговельну суперечку між двома найбільшими економіками світу.