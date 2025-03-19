Трамп хочет наладить отношения с Китаем во избежание влияния Пекина на отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что Америка стремится найти общий язык с Китаем в ответ на опасения, что на его новые отношения с Путиным может повлиять Пекин.

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Об этом сообщает Sky News.

В интервью журналистам Трамп заявил, что имел "прекрасный" телефонный разговор с президентом России, во время которого Путин якобы согласился приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

На вопрос об опасности влияния Китая на Россию в контексте возможных мирных переговоров Трамп отметил, что США стремятся улучшить торговые отношения с Китаем и достичь баланса в торговле между двумя странами.

Он добавил, что Соединенные Штаты испытывают проблемы с торговлей, в частности, значительный дисбаланс в отношениях с Китаем.

Трамп подчеркнул, что США остаются важным партнером для Китая в сфере торговли и пообещал работать над уменьшением дефицита в отношениях между двумя государствами.

Издание напоминает, что Трамп впервые ввел пошлины против Пекина еще в 2018 году, обвинив нацию в нечестной торговой практике. А в марте 2025 года он ввел дополнительный 10% налог на импорт из Китая, на что Пекин ответил повышением пошлин на американские сельскохозяйственные товары.

Китай прекратил импорт сжиженного газа из США

Между тем, китайские компании уже 40 дней не импортируют сжиженный природный газ (LNG) из США. Трейдеры сообщают, что Китай из-за существующих долгосрочных контрактов на американский газ перенаправляет эти поставки в Европу. Кроме того, китайские компании отказываются от новых соглашений с американскими поставщиками в поисках альтернативных источников в Азии и на Ближнем Востоке.

С 10 февраля в ответ на общее собрание США по китайскому экспорту Пекин ввел 15% пошлины на поставки сжиженного природного газа из США. 10 марта вступили в силу китайские пошлины в размере 15% на ряд сельскохозяйственных товаров США, что может обострить торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.