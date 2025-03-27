Трамп пропонує знизити мита для Китаю задля угоди про продаж TikTok

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може знизити мита на товари з Китаю в обмін на угоду з компанією ByteDance щодо продажу американських активів соціальної мережі TikTok.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 5 квітня спливає термін, до якого компанія ByteDance має знайти покупця для TikTok не з Китаю – до цього часу відтерміновано набуття чинності закону про заборону TikTok у США.

Своєю чергою Трамп наголосив, що продовжить дедлайн, якщо не вдасться укласти угоду щодо застосунку до цього часу. При цьому очільник Білого дому підкреслив, що Китай відіграватиме важливу роль в укладанні будь-якої угоди, в тому числі в її схваленні.

"Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або ще щось, щоб це було зроблено", – сказав Трамп.

Зауважимо, у лютому й на початку березня Трамп підняв мита на загальну суму 20% до наявних тарифів на весь імпорт з Китаю. Китай у відповідь запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTokна своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

Раніше повідомлялося, що китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску.