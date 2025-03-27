Трамп предлагает снизить пошлины для Китая ради соглашения о продаже TikTok

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может снизить пошлины на товары из Китая в обмен на сделку с компанией ByteDance по продаже американских активов социальной сети TikTok.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 5 апреля истекает срок, до которого компания ByteDance должна найти покупателя для TikTok не из Китая – до этого времени отсрочено вступление в силу закона о запрете TikTok в США.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что продолжит дедлайн, если не удастся заключить соглашение о продаже до этого времени. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Китай будет играть важную роль в заключении любого соглашения, в том числе в его одобрении.

"Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или еще что-нибудь, чтобы это было сделано", — сказал Трамп.

Заметим, в феврале и начале марта Трамп поднял пошлины на общую сумму 20% к имеющимся тарифам на весь импорт из Китая. Китай ввел пошлины в размере 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США, а также 15% на уголь и сжиженный природный газ.

В США хотят запретить TikTok

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat .

Но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, впрочем, поручив Министерству торговли провести исследование проблем безопасности в отношении этих приложений. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

Ранее сообщалось, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску.