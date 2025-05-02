ЄС оштрафував TikTok на €530 мільйонів за незаконну передачу даних європейських користувачів до Китаю

Європейські регулятори оштрафували TikTok на 530 мільйонів євро (600 мільйонів доларів США) після чотирирічного розслідування, яке виявило порушення жорстких правил конфіденційності ЄС через передачу даних користувачів до Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Ірландська комісія із захисту даних (DPC), яка є головним регулятором TikTok у ЄС, звинуватила компанію в недостатній прозорості щодо того, куди саме надсилалися дані.

DPC заявила, що TikTok у квітні розкрив інформацію про зберігання даних європейських користувачів на серверах у Китаї, що суперечить попереднім доказам, які компанія надіслала регулятору.

Розслідування почали ще у 2021 році. І хоча платформа стверджувала, що не зберігає дані користувачів з ЄС на серверах у Китаї, наглядовий орган знайшов докази, що суперечать цьому.

Заступник комісара DPC Грем Дойл заявив, що компанія порушила Загальний регламент про захист даних (GDPR), оскільки TikTok не зміг довести, що персональні дані користувачів із ЄС, до яких мали віддалений доступ працівники у Китаї, захищені на такому ж високому рівні, який передбачає європейське законодавство.

Тепер TikTok повинен змінити свою обробку даних відповідно до європейського законодавства протягом шести місяців. Нині платформа має 159,1 мільйона активних користувачів щомісяця в Європі.

TikTok заявив, що оскаржить рішення в повному обсязі, і що ніколи не отримував запиту на дані європейських користувачів від китайської влади та ніколи не надавав їм дані європейських користувачів.

Нагадаємо, попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.

Раніше Трамп заявив, що угода про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладена до суботи, 5 квітня. Також він припускав, що може знизити мита на товари з Китаю в обмін на угоду з ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.